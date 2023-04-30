Особенность грядущего масштабного и красочного фестиваля в том, что соревнования не будут сосредоточены в одной определенной локации, а пройдут широко и повсеместно — в 11 городах, охватив, таким образом, все регионы страны. C 4 по 14 августа Беларусь превратится в большую и шумную культурно‑массовую площадку, где найдется место и ярким эмоциям, и большим победам, и, конечно, превосходному настроению.

СКАЗАНО



Президент Беларуси Александр ­Лукашенко:

— Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Слава богу (не было бы счастья, так несчастье помогло), мы с россиянами, спортсменами начали ближе тренироваться, соревноваться по многим видам спорта. Думаю, в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий. И соседей будем потихоньку подтягивать к себе, а также представителей Азии, африканских государств. Если из европейцев кто то захочет или латиноамериканцев — милости просим, мы с россиянами всегда для спортсменов открыты.

Во время встречи с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, 20 марта 2023 года



Таланты и поклонники

В первых Играх, которые в 2021 году провела Казань, приняли участие 1139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран СНГ. В Беларуси старты будут более масштабными. Уже сейчас предположительно планируется, что проверить свои силы и побороться за чемпионство к нам приедут больше 3 тысяч спортсменов, а всего гостей (тренеры, судьи, медицинский персонал, другие члены делегаций) соберется как минимум в два раза больше. Географически название соревнований вроде бы ограничивает список стран, которые могут принять в них участие, но у Игр‑2023 и на этот счет есть своя изящная фишка: они пройдут в открытом формате. Это значит, что подать заявку, зарегистрироваться и выступить смогут представители любой другой страны, не входящей в СНГ. Приглашения уже разлетелись по миру, и есть обратная связь: заинтересованность выразил целый ряд государств. Египет и Объединенные Арабские Эмираты, например, рассматривают возможность заявить своих представителей в турнир по тяжелой атлетике. Готовы приехать в Беларусь и посоревноваться сразу в нескольких дисциплинах атлеты из Монголии, Китая, Кубы, Ирана, Омана, Саудовской Аравии… Однако основную массу составят, конечно, представительные делегации из стран СНГ: Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Состязания пройдут с 4 по 14 августа по 20 видам спорта в 11 городах страны. Минск примет турниры по баскетболу 3х3, волейболу, легкой атлетике, пляжному футболу, современному пятиборью, стрельбе пулевой и художественной гимнастике. В Бресте сильнейших выявят гандболисты и пловцы, в Витебске — представители таиландского бокса, в Гомеле — дзюдоисты, в Гродно — хоккеисты на траве и тяжелоатлеты, в Могилеве — каратисты и стрелки из лука. Кроме областных центров, Игры заглянут и в районные города: Борисов (мини‑футбол), Жлобин (самбо), Молодечно (пляжный волейбол), Орша (бокс), Солигорск (борьба вольная, классическая, женская).

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля говорит:

— Идея задействовать все регионы родилась не случайно. Это позволит показать гостям всю нашу страну и подарить большой спортивный праздник жителям не только Минска, но и областных центров, районных городов. Хочется, чтобы и они с семьями, с детишками смогли прийти на соревнования и вживую поболеть за земляков и не только. Время для форума выбрано удачное. Август — период отпусков и каникул. Если кто‑то еще не был, к примеру, в Солигорске, есть прекрасная возможность убить, что называется, двух зайцев: и город посмотреть, и наших борцов поддержать. Или, если давно собирались в Гродно, это повод больше не откладывать поездку. Заодно там увидите захватывающие соревнования по тяжелой атлетике.

Изначально формат Игр стран СНГ задумывался как молодежные старты — основная площадка для просмотра талантов и получения ими насыщенной соревновательной практики, приближенной к олимпийской атмосфере. В большинстве видов спорта молодежь и юниоры поборются за награды и в Беларуси. Однако есть виды программы, к участию в которых приглашаются все сильнейшие атлеты вне зависимости от возраста и в которых сборные нашей страны выставят сильнейшие составы: в самбо, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, пляжном футболе и хоккее на траве. Если учесть, что представители России, Беларуси, Азербайджана и Монголии — главные законодатели моды у самбистов, то уровень этих соревнований окажется вполне сопоставим с чемпионатом мира или Европы. Невероятная красота ждет всех и на гимнастическом ковре, где свое мастерство продемонстрируют лучшие грации планеты во главе с неподражаемыми Алиной Горносько, Анастасией Салос и подрастающей Елизаветой Зорькиной. Сумасшедшие по накалу матчи можно ждать в турнире по пляжному футболу, где россияне имеют второй мировой рейтинг, наша сборная находится в районе топ‑10, а в числе участников планируются также команды Китая, Венесуэлы, Парагвая, Китая, Египта…

Бескомпромиссная, но честная борьба

В 2021 году в Казани делегация Беларуси заняла пятую ступень в общекомандном медальном зачете, завоевав 69 медалей (8 золотых, 32 серебряные и 29 бронзовых). Один из тех, кто стал тогда чемпионом, — борец греко‑римского стиля Глеб Макаренко. С тех пор он значительно прибавил в мастерстве, одержал немало важных побед, стал чемпионом Беларуси и лидером национальной сборной в своей весовой категории. В августе Глеб снова планирует выйти на ковер и побороться за звание двукратного обладателя чемпионского титула Игр стран СНГ:

— В Казани были тяжелые схватки, — вспоминает Глеб Макаренко, — и сильные соперники. Рад, что смог дойти до финала и выиграть. Конечно, хочется выступить и на домашних Играх стран СНГ. Площадка, на которой будем соревноваться, мне знакома. Хороший зал, выступать в нем комфортно, есть где размяться. Пока всех соперников не знаем, но, учитывая опыт I Игр стран СНГ, не сомневаюсь, что конкуренты будут сильны и настраиваться нужно будет на каждую схватку.

Глеб Макаренко — сын бронзового призера Олимпийских игр Вячеслава Макаренко. С детства он говорил о том, что станет борцом, что будет лучше папы. Сейчас они работают вместе. Глобальная цель Глеба Макаренко — завоевать медаль Олимпийских игр. Но это планы отдаленные. Ближайшие связаны с II Играми стран СНГ:

— На этом турнире планирую выступать в весовой категории до 63 килограммов. Подготовка проходит хорошо. Сейчас, например, мы заехали на сбор в «Стайки». Приехали парни из России, тренируемся вместе. Так что все идет по плану.

Василек от всего сердца

В логотипе будущих Игр, который был разработан силами Национального олимпийского комитета, отражен ряд характерных для Беларуси элементов, а именно: орнаментальная восьмиконечная звезда, расцветающая в яркий василек. Задумку объяснил начальник отдела маркетинга НОК Виталий Островский:

— Восьмиконечная звезда обладает большой мифологической глубиной, а василек является одним из символов Беларуси. В нашей динамичной стилизации логотипа василек выступает как национальный цветок (символ гостеприимства и дружелюбия), в нем доминируют синий и васильковый цвета. По краям также можно увидеть красный, черный, зеленый и желтый лепестки — цвета олимпийских колец. Это символизирует то, что мы поддерживаем многовековые олимпийские принципы и традиции, сохраняем их и создаем свои.

Утвержденный слоган «Сильный характер — яркая игра!» в краткой и емкой форме передает основную цель Игр: торжество спорта — это и есть момент яркой игры, который невозможен без присутствия сильного характера и воли к победе. Талисманом Игр стала самобытная белорусская рысь по имени Рыся.

— В геральдике рысь всегда описывается как проворный и быстрый зверь, обладающий интеллектом и острым умом, — качества, которые идеально подходят для спортивного талисмана. Если присмотреться детальнее, можно увидеть, что узоры на рыси выполнены в стиле «маляваных дываноў», — рассказал Виталий Островский.

В каждом городе, который примет соревнования, для гостей подготовлены насыщенные презентационные программы, созданы все условия для плодотворной работы и полноценного отдыха. Вход на абсолютно все арены будет свободным.

Источник: http://gp.by

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