В Беларуси скоро появится свой аналог подобного голосового помощника. Такими планами в эфире телеканала СТВ поделился генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

— Мы сейчас формируем свой колл-центр, хотим, чтобы эта вещь была апробирована там по сопровождению определенных программных продуктов. Думаю, что даже к концу этого года мы получим первичную версию. Скорее всего, это будет «Алеся». Мы с ребятами определяемся, — сказал Сергей Кругликов.

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