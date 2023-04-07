Смелая идея доверить судьбы целых коллективов молодым директорам принадлежит губернатору региона Ивану Крупко.



Сложные отборы, собеседования с каждым потенциальным участником проекта, а затем полгода учебы и, главное, практики у руководителей передовых хозяйств, дали возможность, если и не закрыть все вакансии директоров сельхозорганизаций, то, как минимум, увеличить на 15 единиц директорский корпус хозяйств. Всего же первый курс закончили 22 человека.

На этот год в списке участников 35 человек, из них 8 – с переводом в базовую сельхозорганизацию на должность замдиректора по производству, 24 — без перевода, еще 3 человека – из числа вновь назначенных руководителей.

«В этом наборе активные люди. Надеюсь, это будет наш резерв для пополнения руководящих кадров агро­промышленного комплекса», – уверен первый заместитель председателя Дмитрий Петрожицкий.

Гомельщина официально