В вузах Беларуси 8 апреля начала работать горячая телефонная линия приемной комиссии по вопросам поступления. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Горячая телефонная линия для абитуриентов будет работать до конца приемной кампании в 42 государственных учреждениях высшего образования и 7 частных. На сайте Минобразования можно найти номера телефонов для связи с представителями приемных комиссий интересующего вуза.

Режим работы горячей линии: в будние дни с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед. В субботу звонки принимаются с 10.00 до 14.00.

Во время работы горячей линии абитуриенты смогут задать все интересующие вопросы представителям приемных комиссий относительно поступления в тот или иной вуз, получить ответы и необходимые консультации.

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