Во втором квартале текущего года выезды нотариусов нотариальной конторы Буда-Кошелевского района в населенные пункты запланированы на:



► 18 апреля – Губичский с/с с 9.00 до 10.00, Чеботовичский с/с с 10.30 до 11.30 и Морозовичский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74- 75);

► 20 апреля – Октябрьский с/с с 8.30 до 9.30, Широковский с/с с 10.00 до 11.00 (тел. 7-74-76);

► 5 мая – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00, Гусевицкий с/с с 10.30 до 11.30 и Кривский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

►19 мая – Коммунаровский с/с с 11.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

► 1 июня – Октябрьский с/с с 8.30 до 9.30, Широковский с/с с 10.00 до 11.00 (тел. 7-74-76);

► 6 июня – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75);

► 16 июня – Коммунаровский с/с с 11.00 до 13.00 (тел. 7-74-75).

Выезд осуществляется при наличии не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера, поданной не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком. Желающие совершить нотариальное действие обязаны сообщить об этом нотариусу и записаться на прием по указанным телефонам.