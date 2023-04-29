Также подвели итоги исполнения областного бюджета в январе — марте. Вел заседание председатель облисполкома Иван Крупко.

Почему недобираем?

Из восьми прогнозных целевых показателей социально-экономического развития Гомельщина выполнила пять: по росту средней зарплаты (темп — 115,3%), росту доходов консолидированного бюджета, снижению затрат, импортозамещению и вводу жилья. Не выполнено три. Темп роста валового регионального продукта составил 99,2% при задании 101%. Не добрали также инвестиций в основной капитал и в объемах строительства жилья с господдержкой.

Основное влияние на снижение уровня ВРП оказали строители и транспортники. Большей отдачи ждали и от торговли. С уверенным плюсом сработала только промышленность. Однако резервы есть и в этой отрасли, далеко не все предприятия, в том числе валоемкие, демонстрируют устойчивое развитие. Некоторые, допустившие спад в первом квартале, должны срочно подтягиваться и наверстывать упущенное, без оглядки на сезонные факторы. Свои стратегии возвращения к уверенному развитию представили Речицкий метизный завод, «Гомельдрев» и другие производители. Заверения приняты, результат увидим во втором квартале.

Из положительных моментов отмечены успехи производителей региона в диверсификации поставок на внешние рынки, в производстве импортозамещающей продукции. Эффективной признана и работа с финансово нестабильными предприятиями, организациями области — для них четко обозначены планы, задачи и условия для увеличения прибыли.

К привлечению инвестиций, необязательно из-за рубежа, будет уделяться самое пристальное внимание. Пеллетные заводы, компьютеризация молочных ферм — это хорошо, спору нет, но важно создавать и реализовывать инновационные проекты, причем в каждом районе.

Поставлена задача наращивать показатели в торговой сфере. Здесь необходимо найти способы поднять товарооборот в организациях потребительской кооперации.

Далеко не все резервы у нас задействованы, подчеркнул губернатор. Он привел слова Президента, недавно совершившего рабочую поездку в Ветковский район, — никаких объективных причин для невыполнения поставленных перед областью задач нет. Ресурсов хватает, судя по всему, дело именно в организационных недочетах на местах. Главное, это и подчеркнул Александр Лукашенко на совещании в Ветке, подбор кадров на местах и жесткая исполнительская дисциплина.

Гореть на полях в хорошем смысле

Подробно обсудили вопросы сельского хозяйства. Прибавка в отрасли есть, по мясу и молоку, но в основном точечно, картина по районам как всегда пестрая. Сейчас нужно активно добавлять в животноводстве. Поставлена задача раз и навсегда решить проблему падежей, увеличить воспроизводство поголовья.

Большие надежды, как всегда, связаны с урожаем и ростом отдачи на полях. Без жесткого контроля организации полевых работ со стороны областной и районной вертикали власти не обойтись. Сейчас важно трудиться и трудиться, стиснув зубы, не ссылаясь на погоду. Пока больше других в темпах посевной и по другим видам работ отстают аграрии Добрушского, Ельского, Лельчицкого районов, но в целом конкретные претензии есть к каждому региону.

Активизировать все виды полевых работ, не считаясь со временем — такова основная и повсеместная задача в агросекторе. Мы просто обязаны уложиться в оптимальные агротехнические сроки.

Задача перед строительным комплексом области также понятна: увеличивать объемы строительства жилья — как многоквартирных домов, так и индивидуальных, с господдержкой и без. Источники финансирования этих работ определены, опять же, остается лишь грамотно распределить силы и ресурсы.

Дела бюджетные

Доходы консолидированного бюджета области за первый квартал сформированы в объеме 1 039,1 миллиона рублей или 22,1% годового плана. Поступления платежей за три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 16,8%. Расходы бюджета составили 1 044,7% или 21,4% годового плана. Социальная направленность бюджета в полной мере сохранена.

В заседании облисполкома приняли участие помощник Президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Дословно:

Губернатор Иван Крупко: Сейчас трудиться на полях нужно не только в световой день. Работа в две смены должна стать нормой в каждом хозяйстве

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