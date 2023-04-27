Урок мужества «Мы помним, кто победил в этой войне 1941-1945г, мы гордися подвигом советского солдата» провели члены районного совета ветеранов Александр Куриленко, Мария Майсейкова, Борис Адашкевич, а также представитель военного комиссариата капитан Владислав Дорофейский, председатель районной организации ОО «Белорусский Союз офицеров» Сергей Маслов, лидер РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко для учащихся гимназии г. Буда-Кошелево.

Они отметили, что ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу завоевывалась Великая Победа. Победа всех, кто помнит, кто не забыл своих родных и близких, не вернувшийхся с поля боя, тех, кто в тылу жил одной идеей — все для фронта, все для Победы. Имя каждого солдата Великой Отечественной войны вписан золотыми буквами в историю.