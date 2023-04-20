На территории района пройдут профмероприятия направленные на предупреждение ДТП на магистральных автодорогах М-5, Минск-Гомель, М-8 Гр. РФ-Витебск-Гомель-Гр. Украины.

За 3 месяца 2023 года на территории Буда-Кошелевского района произошло 2 дорожно-транспортных происшествий, (в 2022 году за аналогичный период 1 ДТП), в которых 3 (1) человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них по вине водителей произошло 2 ДТП.

Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплинированность водителей транспортных средств и пешеходов. В большинстве случаев ДТП совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования Правил дорожного движения. Грубейшие нарушения ПДД, приводящие к авариям со стороны водителей — это превышение скоростного режима, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на пешеходных переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, неиспользование детских удерживающих устройств, при перевозке несовершеннолетних пассажиров; со стороны пешеходов — это переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на дорогу из-за транспортных средств, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток.

Бесконечное выяснение участников дорожного движения кто прав, а кто виноват ни к чему не приведет, попросту необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения. Закон дорог, написанный ценой жизней граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях, ставших инвалидами и утративших своё здоровье, регулярно совершенствуется с учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки в Республике Беларусь. Всем участникам дорожного движения необходимо регулярно повышать свой образовательный уровень и изучать действующее законодательство.

Всем участникам дорожного движения необходимо осмыслить и понять, что дорога всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию и полумерам в вопросах соблюдения своего истинного предназначения — всегда и везде оставаться сознательным человеком, ведь от действий каждого из нас зависит будут ли наши дороги безопасными.

Помните, только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения приведет к снижению количества аварий на дорогах и тяжести их последствий.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома