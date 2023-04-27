Сотрудничеству Омска и Гомеля десять лет, первое соглашение главы областных центров подписали в сентябре 2013 года. За это время регионы выстроили мосты в сфере образования и культуры, промышленности и экономики. Вчера сибирский город стал побратимом Гомеля.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко.

– Рад приветствовать вас на Гомельской земле. В период санкционного давления мы увидели, что кооперацию наших стран можно расширять благодаря импортозамещению. Товарооборот между регионами в прошлом году хоть и вырос, но этого недостаточно, нужно нащупать точки соприкосновения в первую очередь в экономике. Будем рады и взаимному сотрудничеству в других сферах, готовы обеспечить максимальную поддержку всех идей и проектов в спорте, туризме, культуре, образовании, патриотическом воспитании молодежи, – отметил гомельский губернатор.

За два дня делегация из Омска побывала на «Спартаке», «Коминтерне», в технопарке, управлении МЧС. Гости возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны.

У коллег из России есть желание открыть торговый дом белорусских товаров, есть и договорённости по развитию отношений в области машиностроения.

– Совместные проекты с Гомелем мы видим в нефтехимической, машиностроительной отраслях, в образовании, культуре и спорте. Посетили ваши промышленные предприятия, потенциал у сотрудничества большой, – не сомневается мэр Омска.

Реализовывать договоренности будет бизнес-сообщество, его представители проработают перед следующей поездкой все вопросы, интересующие обе стороны.

– Внешняя мировая обстановка подталкивает нас к тому, чтобы рассчитывать только друг на друга. Мы всегда были братскими народами, а теперь наша дружба будет только крепнуть, – заверил Сергей Шелест.



















Источник: http://gp.by

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