Евгений Агажельский, председатель районного республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», директор гимназии г. Буда-Кошелево:

– Условия сохранения суверенитета и независимости, безопасности и мира – одна из важнейших тем Послания Президента. Эти вопросы в новейшей истории Беларуси еще никогда не стояли так остро. Наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Поэтому в стране делается все, чтобы народ чувствовал себя в безопасности. Если мы будем смотреть на нашу историю лишь как на прошлое, мы никогда не построим будущего. Главным условием, обеспечивающим суверенитет государства, белорусский лидер назвал народное единство. И с этим нельзя не согласиться, ведь именно в сплоченности и единстве наша сила. Конечно, прочный фундамент государственности заложили наши предки, но историю будущего писать нам. И каким оно будет, сегодня зависит от каждого из нас. Именно на это нас нацелил и вдохновил Президент.

Важное место в его Послании заняли темы сохранения семейных ценностей, духовное здоровье нации, патриотизм, на которых строится полноценное общество. Александр Лукашенко подчеркнул, что образ полноценной семьи должен быть нормой жизни для белорусов, несмотря на то, что нам стараются навязать «западные либеральные ценности». И наша задача – не допустить, чтобы в души и умы молодого поколения закладывали чуждые нам понятия. Семейные ценности, духовность и традиционная культура, любовь к Родине – вот чему мы должны учить наших детей.