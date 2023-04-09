Фатих Мюджахит Али Гюннар приехал в Гомель в 2014 году. С тех пор здесь живет, занимается научной деятельностью и задумывается об открытии собственного бизнеса.

ТУРЦИЯ – БЕЛАРУСЬ

Родился Фатих в Кютахье, одном из древнейших городов Турции, который славится производством керамики. Когда мальчику было четыре года, семья переехала в Анталью – знаменитый средиземноморский курорт. Здесь он получил образование, а после решил на углубленном уровне изучать русский язык. Выбрал Беларусь по совету соседа, который пять лет жил в Гомеле и учился на филологическом факультете ГГУ имени Ф. Скорины. Сегодня иностранец признается, что ни разу об этом не пожалел, несмотря на то что о нашей стране знал мало, а о Гомеле вообще никогда не слышал. Вспоминает, как сильно его впечатлила чистота улиц, вежливые и любящие город люди, удивил красотой парк, Дворец Румянцевых и Паскевичей, где уже не раз побывал.

После учебы на подготовительном отделении Фатих поступил на филфак и окунулся в студенческую жизнь. Время за сессиями и конспектами пролетело незаметно, не успел оглянуться, как уже выпускной. Последний аккорд – республиканский бал, куда иностранца пригласили за отличную учебу. Парень вернулся на родину дип­ломированным специалистом, отслужил в армии и решил продолжить обучение в Беларуси. В ГГУ имени Ф. Скорины поступил в магистратуру, которую в этом году оканчивает. Под руководством доктора филологических наук профессора кафедры русского, общего и славянского языкознания Владимира Коваля пишет диссертацию по теме «Экзотическая лексика, отражающая культуру тюркских народов, в литературно-художественных текстах».

КЛИМАТ

Фатих рассказывает, что в каждом регионе Турции природные условия разнообразные: от заснеженных вершин до засушливых степей и теплого моря. К примеру, в Анталье лето жаркое, а зима мягкая, снега практически не бывает.

– В Беларуси первый год много болел. Потом к климату привык, адаптировался, чувствую себя нормально, – признается он.

РЕЛИГИЯ

Турция – мусульманское государство, где ислам является основополагающей религией, влияющей на повседневную жизнь. Фатих – верующий человек, для него пять намазов (молитв) в день обязательны. Даже вдалеке от родины очень серьезно относится к канонам.

В Гомеле по пятницам непременно посещает молельный дом. Импонирует, что во время учебы преподаватели относились к этому с пониманием и уважением к традициям его страны.

Соблюдает обязательный для мусульман пост Рамадан – священный месяц покаяния и добрых дел. По его завершении проходит большое празднование – Рамазан-байрам, длится три дня, а спустя два месяца наступает время главного религиозного торжества – Курбан-байрам. Четыре дня в стране объявляются выходными, мусульмане посещают мечети, кладбища, поминают умерших родственников.

ЯЗЫК

– Многие считают русский сложным, но мне изучать его было легко. Турецкая грамматика намного сложнее. Я учил арабский шесть лет, а по-русски смог спокойно разговаривать уже через восемь месяцев, – рассказывает собеседник. – Мне он показался звучным и приятным.

По словам Фатиха, турки охотно пользуются языком тела, когда в ход идут мимика и жесты. К примеру, продолжительное цоканье языком, сопровождаемое качанием головы из стороны в сторону – признак, что турок недоволен или чего-то не одобряет.

СЕМЬЯ

По профессии Фатих переводчик, много путешествует по городам и странам, но при любой возможности старается чаще проводить время с родителями. Признается, дома лучше всего, хотя и бывает там не так часто, как хотелось бы, в течение недели-двух два-три раза в год.

– У нас чтят родственные отношения. У меня, к примеру, очень большая семья, только двоюродных братьев и сестер более 80 человек, – с теплотой в голосе делится парень. – У родителей может быть отдельное жилье, но в случае смерти одного из них не принято, чтобы отец или мать жили в одиночестве, только с детьми, которые ухаживают и заботятся о них до глубокой старости.

Молодые люди всегда с почтением относятся к старшим, прислушиваются к наставлениям, не перечат родителям, обращаются с большим уважением, недопустимо говорить на повышенных тонах. Существует традиция, когда взрослые и дети встают при появлении отца. Иностранец признается, что турки и белорусы схожи в открытости, гостеприимстве и миролюбии.

ЕДА

К белорусской кухне Фатиху пришлось привыкать, потому что различия существенные, но в целом наши блюда ему понравились.

– В Турции очень богатая, самая вкусная кухня в мире, – говорит он. – Благодаря географическому расположению в ней пересекаются различные культуры, что вносит разнообразие. К примеру, можно встретить более ста рецептов кебаба. А какие вкусные сладости! Взять хотя бы пахлаву с ее разновидностями. В изобилии рыбные блюда, используется много специй. Важный прием пищи в турецкой культуре – завтрак. Здесь обязательно найдете на столе овощи, оливки, яйца, омлеты, колбасу, различные сыры, свежий хлеб, выпечку, свежезаваренный чай или кофе по-турецки.

Иностранец признался, что в Беларуси ему очень понравился борщ, сметана, которую в Турции заменяет йогурт, а также сгущенка. Ее вместе с медом он всегда привозит семье в качестве гостинцев. Еще Фатих приучился есть овсяную кашу, которую считает вкусной и полезной, даже у себя на родине готовит ее с удовольствием.

КУЛЬТУРА

– Есть такая пословица «В чужой храм со своими законами не ходи». Я гость в Беларуси, который должен соблюдать традиции Турции и с уважением относиться к культуре белорусского народа. Я формирую мнение о моей родине. Важно, чтобы моему народу не было стыдно за меня, чтобы о турках не думали плохо, – говорит Фатих.

ДЕВУШКИ

Парень признается, что с нашими девушками легко общаться и строить отношения, они образованны, начитанны, многим интересуются.

– В европейской части Турции можно одновременно встретить девушек в хиджабах и более откровенной одежде, но если в старом городе она по­явится в достаточно открытом одеянии, осуждающие взгляды гарантированны. В Коране говорится, что девушке нужно быть с покрытой головой, одеваться, чтобы не привлекать внимание противоположного пола, она – письмо только для своего мужа, – говорит Фатих.

Также рассказывает, что в Турции не приветствуются гражданские браки, считается неприличным, если девушка до свадьбы живет с мужчиной. Невесте разрешается приходить к жениху, только когда его родители дома, а жениху к невесте только после официального обручения. Турки редко женятся слишком рано, как это бывает в Беларуси. Причина проста: согласно мусульманским традициям, муж должен обеспечивать семью, а жена вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Мужчины женятся примерно в 28–30 лет, девушки выходят замуж в 17–23. Однако даже состоятельный и успешный бизнесмен всегда прислушивается к мнению родителей насчет невесты. Если семья против брака, в 90% случаях он подчинится их воле.

ПЛАНЫ

– Мне нравится Беларусь. Здесь спокойно и безопасно, соблюдаются законы, нет коррупции, много доброжелательных людей. Я живу в Гомеле около десяти лет, ни разу не столкнулся с оскорблением по поводу своей национальности со стороны жителей или с грубостью милиционеров, – признался Фатих.

С городом над Сожем он связывает большие планы. Во-первых, собирается поступить в аспирантуру в ГГУ имени Ф. Скорины. Во-вторых, думает наладить взаимовыгодное сотрудничество между гомельским вузом и Стамбульским фондом науки и культуры, что поможет не только приобщить белорусов к турецкой культуре, но и позволит в будущем организовать академический обмен.









Источник: http://gp.by

© Правда Гомель