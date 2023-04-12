Сеть ресторанов фастфуда «Макдональдс», которая официально ушла с рынка Беларуси, планирует перезапуск под новым названием Mak.by. Информация об этом размещена в базах данных Национального центра интеллектуальной собственности.

Торгово-производственное унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» подало заявку на регистрацию нескольких товарных знаков в центр — надпись нового названия на зеленом и сером фоне с сердечком в начале, а также само название сети.

Всего в стране более 20 заведений быстрого питания, которые ранее входили в сеть «Макдональдс».

belta.by