Основной темой встречи стало обсуждение Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Артем Сергеевич остановился на ряде направлений, на которые глава государства сделал акцент в ходе своего выступления: на внешней политике в новых условиях, событиях в Украине, размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, на значимость суверенитета и независимости нашей страны. Конечно, не обошли тему экономики. Здесь Президент поставил конкретные задачи по росту производства, реализации новых проектов в каждом районе республики с созданием новых рабочих мест.

Кроме того, Артем Гришай обозначил важность наращивания производства на данном предприятии, остановился на конкретных примерах создания в районе уже реализованных инвестиционных проектов.

В ходе встречи работники мясокомбината могли задать волнующие их вопросы, в том числе, и в личном порядке. Среди поднятых тем – ремонт подъездной дороги в аг.Коммунар, завершение капитального ремонта в общежитии райцентра и проведение собрания коммунального предприятия с жильцами. Вопросы взяты на контроль и направлены заинтересованным службам.