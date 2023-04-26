Запреты на посещение лесов введены в 16 районах Беларуси. Еще в 10 действуют ограничения. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза по состоянию на 15:00 26 апреля.

Посещать лес нельзя в Березинском, Логойском и Смолевичском районах Минской области, в Жлобинском и Рогачевском районах Гомельской области, а также в Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Могилевском, Славгородском, Мстиславском, Хотимском, Чериковском, Шкловском и Чаусском районах Могилевской области. Ограничения на посещение лесов есть в Слуцком и Солигорском районах Минской области, в Барановичском, Дрогичинском, Ганцевичском и Ляховичском районах Брестской области, в Лоевском районе Гомельской области, в Ошмянском и Сморгонском районах Гродненской области.

В Минлесхозе напомнили:

– Решения о введении или снятии ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные органы власти с учетом пожароопасной обстановки в лесах. Она, к слову, в течение дня может измениться. Ознакомиться с актуальной информацией можно на интерактивной карте, размещенной на нашем сайте. Там же прикреплены решения исполкомов, в которых указаны условия посещения лесов во время действия ограничений.

sb.by