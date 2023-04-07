Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

«Судак является одной из наиболее ценных промысловых рыб естественных водоемов, обитает в крупных реках, водохранилищах и многих озерах. Предпочитает места с чистой проточной водой, с песчаным и каменисто-галечным дном. Заболоченных, сильно зарастающих и загрязненных водоемов избегает, так как весьма чувствителен к качеству воды и количеству растворенного в ней кислорода. Ведет преимущественно одиночный образ жизни, только мелкие судачки встречаются небольшими стайками», — рассказали в Госинспекции.

С целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения, в том числе в преднерестовый и посленерестовый периоды, в рыболовных угодьях республики с 15 апреля по 30 мая правилами любительского рыболовства и правилами ведения рыболовного хозяйства установлен запрет на его лов. В случае вылова судака, он должен быть незамедлительно выпущен в рыболовное угодье.

За незаконное изъятие судака в указанный период предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.16.25 КоАП. В случае выявления таких нарушений, физлицу грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ — Br37) с или без конфискации орудий добычи рыбы или других водных животных. За каждого пойманного судака придется также заплатить нанесенный вред, который рассчитывается на основании такс, исчисленных в тройном размере.

Кроме того, нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии рыболовных угодий с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.3 ст.16.25 КоАП и влечет наложение штрафа от 5 до 30 базовых величин.

Если вред, причиненный окружающей среде, составит от 100 базовых величин, то может наступить уголовная ответственность по ст. 281 УК.

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