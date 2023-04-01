Разумный ответ на угрозы нашей безопасности

Зачем Беларуси российское тактическое ядерное оружие?

Точка зрения

Последнее ядерное оружие, размещенное на территории нашей страны еще во времена СССР, было вывезено в 1996 году. Однако, по словам лидеров России и Беларуси, вопрос его возвращения назрел уже давно. И, безусловно, особую актуальность он приобрел в связи с внешнеполитической обстановкой. А она, к сожалению, только накаляется. Со всех сторон в наш адрес звучат угрозы, на которые мы должны своевременно и жестко реагировать. Но так как все наши разумные и обоснованные доводы остаются неуслышанными, следовательно, аргументы должны быть более весомыми.

Глава государства Александр Лукашенко не раз заявлял, если над страной и ее безопасностью нависнет реальная угроза, ответным шагом станет усиление технической составляющей белорусских Вооруженных Сил, причем в рамках договоренности с Россией.

Следует сказать, что наши оппоненты, в частности, Америка никогда не упускала возможности и наращивала свой ядерный потенциал, размещая оружие на территории стран-союзников и членов НАТО в Европе. И, как показывает практика, для них это стало делом вполне привычным. При этом речь идет не только о его размещении, но и о том, что они обучают военных им пользоваться.

Не секрет, что в последнее время все чаще в небе у наших границ можно видеть военные самолеты НАТО, которые, как вы понимаете, прилетают отнюдь не с дружескими визитами. К тому же не так давно замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о готовности поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Не стоит забывать и про информационное пространство, где все чаще звучат призывы нанести удары по территории Беларуси. Не это ли реальная угроза безопасности нашей страны? Вполне резонно, что Беларусь в лице ближайшего союзника России решила в этом вопросе подстраховаться. Лидеры двух государств, что вполне разумно и логично, пришли к договоренности сделать практически то же самое, что и наши западные оппоненты, разместив на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие (ракетные комплексы «Искандер»). И, что немаловажно и неоднократно подчеркивалось, сделают это, не нарушая международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, в рамках которого наша страна не получает полный контроль над ядерными зарядами. Только почему-то, если для Запада его тактическое ядерное оружие у границ Беларуси и России считается вполне нормальным, то в ответ на нашу договоренность поднялись необоснованные шум и недовольство.

На мой взгляд, сложившаяся ситуация как нельзя лучше демонстрирует лживое и лицемерное лицо западных политиков и в очередной раз говорит о двойных стандартах: что можно им, другим не позволено. Неужели после этого мы должны безропотно молчать и находиться в постоянном страхе, когда в любой момент на нас нападут? Ответ вполне очевиден: на всякое действие должно быть противодействие. Вполне понятно: ядерное оружие в современном мире – огромная сила, но очевидно, что применяться оно должно в сугубо экстремальных случаях и ни в коем разе не быть средством шантажа или разменной монетой. Для нас это в большей степени превентивная мера. К тому же на фоне той же Польши мы станем более сильным игроком, а сильных, как известно, уважают и с ними считаются. Нам нужен мир, мы против войны, но, если кто-то проявит к нам открытую агрессию, ответим жестко.

А у вас еще остались сомнения в необходимости российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси? Лично я убеждена, что его размещение вполне оправдано и станет адекватным ответом на нападки Запада.

Ольга ЧЕРНЯКОВА