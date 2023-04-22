Несмотря на погодные сюрпризы нынешней весны, аграрии не теряют ни минуты, чтобы качественно и в срок провести посевную кампанию. Одними из первых сев стратегической культуры начали земледельцы РУП «Белоруснефть-Особино», где кукуруза с учетом трех районов займет более 8 тысяч гектаров.

По словам управляющего сельхозучастком №1 в д. Уза Вячеслава Иванова, какими бы технически подготовленными аграрии не были, против капризов небесной канцелярии ничего не сделаешь. Тем не менее все весенне-полевые работы идут согласно плану. Так, в начале недели в хозяйстве кукурузой уже были засеяны первые гектары полей. Несмотря на сильную переувлажненность полей, сейчас ситуация улучшается, а значит, с поставленной задачей земледельцы справятся в отведенные сроки.

Неслучайно такую важную и ответственную работу в сельхозпредприятии доверяют профессионалам своего дела. На своем надежном помощнике «Беларус-12213» основы будущего урожая закладывает тракторист-машинист Андрей Назаренко (на снимке). В разгар работ застаем его в поле вблизи Узы. Он один из немногих, которые всю свою жизнь трудятся на одном месте. 28 лет назад механизатор пришел в родное сельхозпредприятие и добросовестно работает здесь по сей день. Настоящий универсал, ему любые работы по плечу – так говорят о нем коллеги и руководство сельхозучастка. Аграрий пребывает в приподнятом настроении: пригрело солнце, земля подсохла – значит можно выходить в поле и работать в полную силу.

– Из опыта работы могу сказать, что в технологии сева кукурузы мелочей не бывает. Здесь важно все: и погода, и состояние техники, и качество посевного материала. Не менее важны подкормки и борьба с сорняками. Поэтому работу свою стараюсь делать качественно, не считаясь со временем. Все мы знаем, что посевная для земледельцев – это еще и хорошая возможность заработать, поэтому стимул трудиться как можно лучше у нас есть, – поделился механизатор.

По информации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, полевые работы в районе находятся в активной фазе. Так, проводится вторая подкормка озимых зерновых культур и рапса, в почву вносятся минеральные удобрения и органика, ведется сев зерновых и льна. На неделе к севу кукурузы приступили в РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и ООО «Демеза». Всего же под царицу полей в районе будет отведено 20590 гектаров.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора