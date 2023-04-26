Четырёхлетняя Ксения Музыченко живёт в Гомеле. Ксюша – особенный ребёнок. Жизнь девочки и её семьи омрачил тяжёлый диагноз – ДЦП. То, что у ребёнка будут серьёзные проблемы со здоровьем, стало понятно в первые минуты жизни. А основной диагноз родители услышали, когда дочке был годик.

С тех пор Ксения находится в состоянии постоянной реабилитации и лечения. Перед родителями стоит главная цель – поставить ребёнка на ноги. Сейчас у Ксюши появился риск подвывиха тазобедренного сустава. Чтобы его избежать, ребёнку необходима вертикализация, а для этого нужно специализированное оборудование – переднеопорный вертикализатор. Купить самостоятельно его родители не могут, т.к. вещь эта весьма дорогостоящая – 7577 белорусских рублей. Семья обратилась за помощью к неравнодушным людям.

Затяжные роды, асфиксия, инвалидность

Ксюша в семье Музыченко первенец. Супруги ждали дочку, строили планы, готовились стать родителями. Девочка появилась на свет в срок, а вот роды прошли с осложнениями.