Четырёхлетняя Ксения Музыченко живёт в Гомеле. Ксюша – особенный ребёнок. Жизнь девочки и её семьи омрачил тяжёлый диагноз – ДЦП. То, что у ребёнка будут серьёзные проблемы со здоровьем, стало понятно в первые минуты жизни. А основной диагноз родители услышали, когда дочке был годик.
С тех пор Ксения находится в состоянии постоянной реабилитации и лечения. Перед родителями стоит главная цель – поставить ребёнка на ноги. Сейчас у Ксюши появился риск подвывиха тазобедренного сустава. Чтобы его избежать, ребёнку необходима вертикализация, а для этого нужно специализированное оборудование – переднеопорный вертикализатор. Купить самостоятельно его родители не могут, т.к. вещь эта весьма дорогостоящая – 7577 белорусских рублей. Семья обратилась за помощью к неравнодушным людям.
Затяжные роды, асфиксия, инвалидность
Ксюша в семье Музыченко первенец. Супруги ждали дочку, строили планы, готовились стать родителями. Девочка появилась на свет в срок, а вот роды прошли с осложнениями.
С первых месяцев физическое развитие Ксении двигалось с заметным отставанием. Держать голову малышка научилась только к четырём месяцам, длительное время не переворачивалась, тело ребёнка было очень спастичным. Родители стали возить дочь в белорусские реабилитационные центры, проходить один за другим курсы лечения, искать лучших специалистов. Пробовали родители реабилитировать Ксюшу по различным методикам, ездили на лечение в Россию и Украину. Каждый курс – это был маленький шажок в развитии дочери, Ксюша делала успехи.
Поставить Ксюшу на ноги
Много усилий, средств и времени родители тратят на развитие ребёнка. Каждый день Ксюши расписан по часам: занятия с логопедом, психологом, массаж и ЛФК, несколько раз в неделю плавание в бассейне, занятия по иппотерапии. Непрерывная реабилитация позволила Ксении добиться результатов в физическом развитии: научилась поворачиваться на бок, сидеть в позе «Будды», вставать на колени у опоры, говорит отдельные звуки, она слышит и видит, понимает обращённую речь.
Для того, чтобы ребёнка с ДЦП ставить в вертикальное положение необходимо специализированное оборудование – переднеопорный вертикализатор RTX. Такое устройство оснащено большим количеством вспомогательных поддержек, есть функция разведения ног, есть поддержка стоп, коленей. Вертикализатор оборудован приставным столиком, что позволяет девочке заниматься с логопедом, играть с игрушками, выполнять упражнения. Вертикализатор имеет складной механизм, что даст возможность возить его с собой на реабилитации.
Для Ксении приобретение такого оборудования – это шанс сохранить здоровье, избежать сложной операции и тяжёлых последствий. Вертикализатор также рекомендован и по ряду других причин: профилактика застойных явлений в организме, предотвращение мышечной атрофии, замедление процесса сколиоза. Для ребёнка с такими физическими ограничениями, это очень важно.
Много средств в семье тратится на лечение Ксении, занятия со специалистами, курсы иппотерапии. У родителей нет возможности приобрести вертикализатор за собственные средства. Мама – Ольга Анатольевна – ухаживает за Ксюшей, не имеет возможности работать. Семья Ксении Музыченко очень надеется на помощь неравнодушных людей и организаций.
Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора в поддержку Ксении Музыченко из Гомеля. Поддержать девочку можно посильным пожертвованием на благотворительные реквизиты Центра.
Электронный платеж
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