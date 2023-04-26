Четырёхлетняя Ксения Музыченко живёт в Гомеле. Ксюша – особенный ребёнок. Жизнь девочки и её семьи омрачил тяжёлый диагноз – ДЦП. То, что у ребёнка будут серьёзные проблемы со здоровьем, стало понятно в первые минуты жизни. А основной диагноз родители услышали, когда дочке был годик.

С тех пор Ксения находится в состоянии постоянной реабилитации и лечения. Перед родителями стоит главная цель – поставить ребёнка на ноги. Сейчас у Ксюши появился риск подвывиха тазобедренного сустава. Чтобы его избежать, ребёнку необходима вертикализация, а для этого нужно специализированное оборудование – переднеопорный вертикализатор. Купить самостоятельно его родители не могут, т.к. вещь эта весьма дорогостоящая – 7577 белорусских рублей. Семья обратилась за помощью к неравнодушным людям.

Затяжные роды, асфиксия, инвалидность

Ксюша в семье Музыченко первенец. Супруги ждали дочку, строили планы, готовились стать родителями. Девочка появилась на свет в срок, а вот роды прошли с осложнениями.

«Роды оказались затяжными, ребёнок испытывал кислородное голодание, а когда Ксения появилась на свет, самостоятельно не могла дышать. Как следствие, реанимация и ИВЛ. В течение недели реаниматологи боролись за жизнь дочки. Дальше Ксению перевели в детскую больницу. Прогнозы по состоянию дочери были совсем неутешительными. Нас предупредили, что последствия будут тяжёлыми, но как она будет развиваться, сможет ли сесть, пойти, видеть и слышать, никто не знал. Ориентир был только один – усиленно заниматься здоровьем ребёнка и не опускать рук», – вспоминает мама Ксении – Ольга Музыченко.

С первых месяцев физическое развитие Ксении двигалось с заметным отставанием. Держать голову малышка научилась только к четырём месяцам, длительное время не переворачивалась, тело ребёнка было очень спастичным. Родители стали возить дочь в белорусские реабилитационные центры, проходить один за другим курсы лечения, искать лучших специалистов. Пробовали родители реабилитировать Ксюшу по различным методикам, ездили на лечение в Россию и Украину. Каждый курс – это был маленький шажок в развитии дочери, Ксюша делала успехи.

Поставить Ксюшу на ноги

Много усилий, средств и времени родители тратят на развитие ребёнка. Каждый день Ксюши расписан по часам: занятия с логопедом, психологом, массаж и ЛФК, несколько раз в неделю плавание в бассейне, занятия по иппотерапии. Непрерывная реабилитация позволила Ксении добиться результатов в физическом развитии: научилась поворачиваться на бок, сидеть в позе «Будды», вставать на колени у опоры, говорит отдельные звуки, она слышит и видит, понимает обращённую речь.

«Мы очень хотим, чтобы в будущем Ксения научилась вставать у опоры, ходить, самостоятельно себя обслуживать. Мы верим, что у нас всё получится. Сейчас у Ксении начались проблемы с тазобедренными суставами. По причине того, что у ребёнка нет должной вертикализации, нагрузки на ноги, возник риск подвывиха, т.е. кость может выскочить из сустава. Если это случится, Ксении понадобится сложная операция. Чтобы не потерять возможность ходить, не запустить этот процесс, нужна активная вертикализация. Так суставы будут занимать нормальное положение и все станет на свои места. Врач рекомендовал использовать вертикализатор», – поясняет мама Ксении.

Для того, чтобы ребёнка с ДЦП ставить в вертикальное положение необходимо специализированное оборудование – переднеопорный вертикализатор RTX. Такое устройство оснащено большим количеством вспомогательных поддержек, есть функция разведения ног, есть поддержка стоп, коленей. Вертикализатор оборудован приставным столиком, что позволяет девочке заниматься с логопедом, играть с игрушками, выполнять упражнения. Вертикализатор имеет складной механизм, что даст возможность возить его с собой на реабилитации.

Для Ксении приобретение такого оборудования – это шанс сохранить здоровье, избежать сложной операции и тяжёлых последствий. Вертикализатор также рекомендован и по ряду других причин: профилактика застойных явлений в организме, предотвращение мышечной атрофии, замедление процесса сколиоза. Для ребёнка с такими физическими ограничениями, это очень важно.

Много средств в семье тратится на лечение Ксении, занятия со специалистами, курсы иппотерапии. У родителей нет возможности приобрести вертикализатор за собственные средства. Мама – Ольга Анатольевна – ухаживает за Ксюшей, не имеет возможности работать. Семья Ксении Музыченко очень надеется на помощь неравнодушных людей и организаций.

Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора в поддержку Ксении Музыченко из Гомеля. Поддержать девочку можно посильным пожертвованием на благотворительные реквизиты Центра.

Система “Расчет” (ЕРИП)

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