Информация о проведении акции «Вместе строим Беларусь!»
на территории Гомельской области  

Район

Организация

Дата проведения

Контактные телефоны для заявок на бесплатную экскурсию
Брагинский район

ГЛУ «Комаринский лесхоз»

21.04.2023

80291785057
Буда-Кошелевский район

СП «АМИПАК» – ОАО

27.04.2023

80333505903
Ветковский район

ГЛСХУ «Ветковский спецлесхоз»

27.04.2023

80293426522
Гомельский район

ОАО «Гомельагрокомплект»

27.04.2023

80296093874
Добрушский район

Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

26.04.2023

80333257313
Ельский район

ОАО «Мозырский ДОК» филиал Ельская мебельная фабрика

21.04.2023

80235444683
Житковичский район

ОАО «Туровский молочный комбинат»

21.04.2023

80293760733
Жлобинский район

Учреждение «Центр олимпийского резерва г.Жлобина»

27.04.2023

80444572108

ОАО «Жлобинская швейная фабрика»

27.04.2023

80447553365
Калинковичский район

КПУП «Калинковичский мебельный комбинат»

27.04.2023

80234524474
Кормянский район

КУП «Кормален»

27 .04.2023

80447398031
Лельчицкий район

ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»

20.04.2023

80296915836
Лоевский район

ООО «Лоевстройматериалы»

21.04.2023

80291019793
Мозырский район

ОАО «Мозырьсоль»

27.04.2023

80333992207
Наровлянский район

ОАО «Красный Мозырянин»

27.04.2023

80298302814
Октябрьский район

Филиал ОАО «Рогачевский МКК «Октябрьский молочный завод»

27.04.2023

80293410377
Петриковский район

ГЛУ «Петриковский лесхоз»

20.04.2023

80292599005
Речицкий район

ОАО «Речицадрев»

20.04.2023

80234029558
Рогачевский район

ОАО «Рогачевский МКК»

27.04.2023

80291408498
Светлогорский район

ОАО «СветлогорскХимволокно»

27.04.2023

80234248315
Хойникский район

ГЛУ «Хойникский лесхоз»

27.04.2023

80291938680
Чечерский район

ОАО «Звезда»

26.04.2023

80233278349
Железнодорожный район г.Гомеля

 

ОАО «ГЗЛиН»

21.04.2023 27.04.2023

80336161210

ОАО «Гомсельмаш»

21.04.2023

80293240286

ОАО «Гомельстройматериалы»

26.04.2023

80291781260
Новобелицкий район

г.Гомеля

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» — управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

21.04.2023

80445413354
Советский район г.Гомеля

ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»

27.04.2023

80232500500
Центральный район г.Гомеля

ОАО «Гомельхлебпром»

 

26.04.2023

80293354721