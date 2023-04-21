Информация о проведении акции «Вместе строим Беларусь!»
на территории Гомельской области
|
Район
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Организация
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Дата проведения
|
Контактные телефоны для заявок на бесплатную экскурсию
|Брагинский район
|
ГЛУ «Комаринский лесхоз»
|
21.04.2023
|
80291785057
|Буда-Кошелевский район
|
СП «АМИПАК» – ОАО
|
27.04.2023
|
80333505903
|Ветковский район
|
ГЛСХУ «Ветковский спецлесхоз»
|
27.04.2023
|
80293426522
|Гомельский район
|
ОАО «Гомельагрокомплект»
|
27.04.2023
|
80296093874
|Добрушский район
|
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»
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26.04.2023
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80333257313
|Ельский район
|
ОАО «Мозырский ДОК» филиал Ельская мебельная фабрика
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21.04.2023
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80235444683
|Житковичский район
|
ОАО «Туровский молочный комбинат»
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21.04.2023
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80293760733
|Жлобинский район
|
Учреждение «Центр олимпийского резерва г.Жлобина»
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27.04.2023
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80444572108
|
ОАО «Жлобинская швейная фабрика»
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27.04.2023
|
80447553365
|Калинковичский район
|
КПУП «Калинковичский мебельный комбинат»
|
27.04.2023
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80234524474
|Кормянский район
|
КУП «Кормален»
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27 .04.2023
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80447398031
|Лельчицкий район
|
ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз»
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20.04.2023
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80296915836
|Лоевский район
|
ООО «Лоевстройматериалы»
|
21.04.2023
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80291019793
|Мозырский район
|
ОАО «Мозырьсоль»
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27.04.2023
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80333992207
|Наровлянский район
|
ОАО «Красный Мозырянин»
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27.04.2023
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80298302814
|Октябрьский район
|
Филиал ОАО «Рогачевский МКК «Октябрьский молочный завод»
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27.04.2023
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80293410377
|Петриковский район
|
ГЛУ «Петриковский лесхоз»
|
20.04.2023
|
80292599005
|Речицкий район
|
ОАО «Речицадрев»
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20.04.2023
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80234029558
|Рогачевский район
|
ОАО «Рогачевский МКК»
|
27.04.2023
|
80291408498
|Светлогорский район
|
ОАО «СветлогорскХимволокно»
|
27.04.2023
|
80234248315
|Хойникский район
|
ГЛУ «Хойникский лесхоз»
|
27.04.2023
|
80291938680
|Чечерский район
|
ОАО «Звезда»
|
26.04.2023
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80233278349
|Железнодорожный район г.Гомеля
|
ОАО «ГЗЛиН»
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21.04.2023 27.04.2023
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80336161210
|
ОАО «Гомсельмаш»
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21.04.2023
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80293240286
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ОАО «Гомельстройматериалы»
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26.04.2023
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80291781260
|Новобелицкий район
г.Гомеля
|
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» — управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»
|
21.04.2023
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80445413354
|Советский район г.Гомеля
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ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»
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27.04.2023
|
80232500500
|Центральный район г.Гомеля
|
ОАО «Гомельхлебпром»
|
26.04.2023
|
80293354721