Кто решает, что нам читать и смотреть?

В Беларуси начинается мобилизация. Остановился Мозырский НПЗ, и с завода вывозят топливо. Добрушская бумажная фабрика почти банкрот. В Гомель зашла колонна зараженной радиацией техники из самого опасного участка чернобыльской зоны отчуждения.

А вот «доказательство» трагической смерти гомельчанина, убитого на рыбалке у Днепра, – видео расстрела человека. Но ролик снят и появился в интернете задолго до события.

Помните историю про мозырянку, изнасилованную российскими военными? Правда, девушка узнала об этом из соцсетей. Кто-то от ее имени создал фейковую страницу и разместил аудиозапись рассказа заплаканной жертвы.

Новые пользователи «Фейсбука» после регистрации получают новости по украинской тематике под заточенным под нее соусом. Почему не под российским? Почему не подбрасывают развлекуху про котиков и собачек? Потому что вбросы делают подготовленные специалисты. Они разбираются в психологии воздействия, делят людей на группы и каждой подают целенаправленный контент.

Фабрика создания фейков ЦИПсО – Центр информационно-психологических операций. Это низший уровень пропагандистской цепочки. На Украине четыре таких подразделения. Верхушка – в США. Система управления четко структурированная, жесткая. Возглавляют ее Штаты: решения принимают президент и совет безопасности. Стратегию разрабатывают Агентство нацбезопасности, ЦРУ, МИ-6. Финансы поступают из нескольких источников, в том числе американского Агентства по глобальным медиа. Управляют процессом фонды Сороса, Форда, Рокфеллеров, НАТО. Исполнители – ЦИПсО, некоммерческие организации, пиарщики, аналитики, журналисты.

Сервис по поиску пропавших белорусов

В пропагандистской цепочке западные идеи яростно продвигал портал «Тут.бай», другие экстремистские сайты и телеграм-каналы. Под видом передачи новостей авторы закладывали в тексты посылы, которые диктовали кураторы. Статьи, драматичные фото и видео формировали специальным образом, чтобы они хорошо залетали в головы читателей.

«Тутбайки» в 2020 году заряжали людей на протесты. Они писали критику не для того, чтобы обозначать проб­лемы, а чтобы угнетать читателей, закреплять ощущение, что они живут в плохой стране, находятся в опасности, не защищены. «Нужно было постоянно поддерживать высокий градус в обществе, чтобы протесты не стихали, чтобы люди, читая такие тексты, продолжали выходить на улицу», – рассказала на суде редактор отдела «Тут.бай» Ольга Лойко.

Оппозиционные журналисты давали яркие эмоциональные заголовки и даже запустили сервис по поиску якобы пропавших после митингов белорусов.

Удар по базовым потребностям человека – простой способ вогнать его в беспокойство. А в состоянии страха мы начинаем думать и действовать необдуманно, хаотично. Что и нужно заказчикам контента. Ведь когда нам плохо, нами можно управлять. Манипулятор может сформировать новую картину мира, изменить взгляды человека и ценности.

Лженовости интересны фатальными событиями и недосказанностью, провоцируют желание перейти по зазывающей ссылке. Когда человек читает негативную информацию, включаются механизмы защиты и стремление заручиться поддержкой, вниманием, одобрением других людей. Человек делится новостью «а посмотри, что там написано» и таким образом ощущает сопричастность, ему становится спокойнее. Если таких людей больше, то и защищенности как будто бы становится больше.

Помогите Украине, не молчите!

Нужные идеи передаются через рекламу на сайтах, в соцсетях, через рассылки, вирусный контент. Приведем пример. Украинский ЦИПсО написал и вбросил в интернет текст о том, что Россия скрывает число погибших военных. Тело убитого солдата привезли в Омск, а власти даже не помогли его семье. Подкрепляют картинкой с изображением военного и подписью с издевкой «потерь нет». Эту новость распространяют на множестве порталов, меняют только название города, куда привезли выдуманного погибшего. Иногда добавляют вводные фразы, чтобы придать тексту уникальность. Но чаще не заморачиваются.

Украинские фабрики фейков и пропаганды забрасывают дезинформацию в мессенджеры через спам-рассылку. Гомельчанам приходили сообщения о том, что скоро начнется холера и надо спасаться. Чтобы придать вбросу правдивость, использовалась подача «а-ля искреннее предупреждение друга», который ссылался на якобы достоверные документы.

Пишут комментарии в родительских, домовых и городских чатах

Рекламные инструменты в смартфонном пространстве более гибкие, чем на сайтах. Проплаченная агитация залезает в любые приложения и игры. Рекламу покупают и у блогеров-миллионников. Поклонники верят взглядам кумиров, которые всего-навсего подзаработали на запудривании мозгов.

«Нужно было постоянно поддерживать высокий градус в обществе, чтобы протесты не стихали, чтобы люди, читая такие тексты, продолжали выходить на улицу», – рассказала на суде редактор отдела «Тут.бай» Ольга Лойко

Некоторые гомельчане нажимали на кричащие баннеры, и их перебрасывало в экстремистские телеграм-каналы. Там были призывы присылать фото военной техники, чтобы спасти украинцев. Люди велись на это, а в итоге помогали не простым украинцам, а их разведке. За что и получили реальные сроки.

Для обработки ударным контентом используются сообщества мамочек, школьные, родительские, домовые, районные чаты. Среди сообщений могут быть такие: «Россия напала на Украину, вы должны знать правду. Не молчите, помогите остановить войну».

Поэтому важно задумываться, что за информация перед вами, насколько она правдива. А может, задача текста, картинки или видео – затума-нить мозги.