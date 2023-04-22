Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника работает на благоустройстве государственного мемориального комплекса «Хатынь», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в составе своей бригады высаживает деревья на территории комплекса. Здесь же работают представители трудовых коллективов, активисты ОО «БРСМ», которые занимаются уборкой и озеленением комплекса, подсыпкой и выравниванием грунта.

Перед началом работ Александр Лукашенко вместе с директором «Хатыни» Артуром Зельским ознакомился с благоустройством мемориального комплекса. «Каждый год нужно что-то делать. Каждый год изюминку привносить», — сказал Президент, осматривая территорию.

Александр Лукашенко уже второй год подряд в субботник занимается благоустройством мемориального комплекса «Хатынь». А месяц назад посещал комплекс вместе с сыновьями в 80-ю годовщину хатынской трагедии.

К годовщине здесь был построен музей, проведены масштабные реставрационные работы. «Главное — экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало», — поручал Александр Лукашенко в апреле 2022 года по время посещения «Хатыни». Молодежь Беларуси не осталась в стороне от инициативы главы государства и активно включилась в работу. В результате в мемориальном комплексе была объявлена Всебелорусская молодежная стройка, объединившая семьи и трудовые коллективы со всей страны.

Музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально реалистично рассказать о страшных событиях прошедших лет. За каждой стеной, каждой фотографией в музее — страшные преступления, совершенные фашистами и их пособниками на белорусской земле.

«Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей — своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь — все повторится. Нам надо этого избежать. Жизнь дороже всего», — сказал Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в «Хатыни» месяц назад.

Тогда же на территории мемориального комплекса он посетил церковь, которая была восстановлена по образцу ранее здесь существовавшей и уничтоженной во время Великой Отечественной войны. В храме глава государства зажег свечу.

БелТА