Каждый на своем рабочем месте должен прилагать максимум усилий, искать нестандартные подходы и решения для выполнения поставленных задач. Акцент на этом сделал Иван Крупко на заседании облисполкома.

Перед обсуждением основных вопросов губернатор отметил моменты, на которые обратил внимание вчера на встрече с активом области Президент, в том числе в сельском хозяйстве: развивать культуру земледелия, технологическую и трудовую дисциплину, провести «ремонт» полей — где надо подсеять или пересеять культуры.

«У нас есть хозяйства, которые специализируются на выращивании овощей. И разве не прав Президент, когда возмущался, что мы не можем накормить страну огурцами и помидорами по нормальной цене!» — сказал Иван Крупко, поручив проработать и внести соответствующие предложения.

Еще одно ключевое направление — реализация программы «Один район — один проект». «Президент дал четко понять: нужны инновационные проекты, валоемкие, чтобы на выходе была продукция с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул губернатор.

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