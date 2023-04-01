Нам пора признать: ядерное оружие остается единственным сдерживающим фактором в международных отношениях. А язык дипломатии, к сожалению, утратил свою эффективность.

История последних десятилетий наглядно демонстрирует, что именно ядерное оружие является гарантом неизменности государственных границ. Да, оно не остановит точечную заброску террористов или «блуждание» дронов в приграничных областях, но зато способно полностью дезавуировать милитаристские потуги западных соседей. Ударный кулак НАТО, который так старательно собирала на своей территории Польша, заодно выманив под эти цели у своих заокеанских хозяев миллиарды долларов, вмиг потеряет актуальность. Нарушение белорусской границы приведет к закономерным ядерным последствиям. И такая перспектива остановит даже те головы, что ошпарены имперскими амбициями.

Уверен, все следили за ситуацией, когда в села Брянской области России зашла диверсионно-разведывательная группа. Это было не что иное, как прощупывание почвы.

Подготавливаемые в Польше и на Украине террористы вполне открыто заявляют о силовом сценарии захвата власти в Беларуси. Один из таких планов как раз заключается во вхождении ДРГ в приграничный райцентр нашей страны и удержание его до прихода западных «миротворцев». Наличие ядерного оружия в Беларуси полностью исключит возможность таких действий.

Наша страна переходит к ядерному сотрудничеству с Россией в военной сфере только после того, как Запад проигнорировал все миротворческие инициативы белорусской дипломатии

Для информации: за последние десятилетия история международных конфликтов не зафиксировала горячего противостояния между двумя ядерными государствами. Тем более не было ни одного случая нападения неядерного государства на страну, обладающую такими средствами поражения.

С гордостью можно отметить, что наши специалисты успешно прошли соответствующее обучение, и на боевое дежурство уже заступили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки.

При этом важно пояснить: наша страна переходит к ядерному сотрудничеству с Россией в военной сфере только после того, как Запад проигнорировал все миротворческие инициативы белорусской дипломатии. На протяжении нескольких лет официальный Минск предлагал сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения для формирования справедливой архитектуры безопасности в Европе и мире. Было же очевидно, куда катится ситуация. Однако коллективный Запад, и в первую очередь Белый дом, сознательно выбрал эскалацию. Можно сказать, своими руками «привез» тактическое ядерное оружие на белорусскую землю.

В 2001 году США заявили об одностороннем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2019-м – инициировали выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Простыми словами американцы разрушили все договоренности по ядерной безопасности, поставили пусковые установки на границе Союзного государства (в Польше и Румынии) и начали разработку ракет, которые способны доставить ядерные боеголовки как можно дальше.

Таким образом, ответственность за эскалацию напряженности в регионе полностью лежит на Вашингтоне. Беларусь в данном вопросе вынуждена адекватно отвечать на негативно складывающиеся внешние обстоятельства. Вести диалог о мире под ядерным зонтиком – фактически единственный безопасный подход в нынешней геополитической ситуации.

Источник: http://gp.by

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