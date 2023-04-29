Руководители Гомеля, Жлобинского, Рогачевского, Ветковского районов и 39 предприятий, организаций и учреждений Гомельского региона по итогам работы за 2022 год получили свидетельства о занесении на областную Доску почета. Торжественная церемония награждения накануне Первомая прошла в Гомеле на площади у флагштока, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что праздник 1 Мая — с богатой историей, где главный герой — человек труда. «Все, что мы имеем и чем гордимся, создано руками тружеников. Сохраняя традиции, мы прославляем людей рабочих профессий и крестьян-кормильцев, тех, кто обеспечивает нам надежный тыл и продовольственную безопасность, тех, кто учит, лечит, строит», — сказал губернатор.

Говоря об областном центре и районах-победителях, руководитель региона подчеркнул: Гомель не случайно называют городом со знаком качества. «Это одинаково верно и по отношению к самим его жителям, и к тому, как гомельчане работают и что производят. Так, годовой объем индустриального сектора, на который приходится 6% всего объема промышленной продукции страны, превышает $2,5 млрд. К уровню 2021-го за прошлый год на 21% выросли совокупные поступления доходов консолидированного бюджета, на 6% — экспорт товаров и почти на 9% — экспорт услуг. В городе за год создали 1,9 тыс. новых рабочих мест», — озвучил итоги работы Иван Крупко.

Отлично сработал в 2022-м Жлобинский район, дал оценку руководитель области. «Объем производства промышленной продукции, треть которой инновационная, оценивается почти в Br4 млрд. На 14% к 2021 году выросло производство продукции растениеводства, на Br13 млн — инвестиции в развитие района. Создано 26 новых предприятий», — перечислил результаты председатель облисполкома.

Для Рогачева минувший год прошел под знаком 880-летия. «И свой юбилей район отметил серьезным ростом экономических показателей — практически на четверть выросли и объемы промышленности, и экспорт товаров, и инвестиции», — обратил внимание Иван Крупко.

У Ветковского района темпы роста среднемесячной заработной платы и совокупных поступлений доходов консолидированного бюджета составили на 116% и 126% соответственно. «В районе успешно развивается малый бизнес: в среднем плюс восемь новых предприятий ежегодно», — добавил губернатор.

БелТА