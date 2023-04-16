Василина АФАНАСЕНКО, специалист по субсидированию:



– В школьное время я ходила на танцы, успешно окончила художественную школу. Но после поступления в колледж времени на занятия хореографией уже не осталось. Сейчас с любовью вспоминаю это время и иногда выхожу по утрам на спортивную площадку потренироваться.

Николай ГАЗОВ, контролер абонентского отдела:



– Я хорошо ремонтирую машины, но не считаю это своим талантом. Больше всего мне нравится ловить рыбу – увлекаюсь этим с раннего детства. С возрастом стал ездить на рыбалку только в летнее время. Жду с нетерпением новой возможности провести время на природе.

Оксана КОВАЛЕВА, паспортист:



– Наверное, мой талант – на все в жизни смотреть с «холодной головой». Я стараюсь в любой ситуации оставаться спокойной и сдержанной. И это очень часто выручало и во взаимоотношениях с ребенком, и в работе.

Алина ЮРИНСКАЯ

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