В современном мире популярность удаленной работы стремительно растет, и Беларусь здесь не является исключением. В Мyfin посмотрели, каких специалистов чаще всего ищут на удаленку и сколько готовы платить.

Анализ вакансий, размещенных на портале rabota.by , показал, что список предложений с удаленным форматом работы достаточно широк.

Наибольшее количество вакансий относится к сферам информационных технологий и образовательных услуг, а также к области маркетинга, рекламы, дизайна, PR (часть вакансий связана с IT-отраслью). Есть спрос и на специалистов других сфер: розничная торговля, услуги для бизнеса, финансовый сектор. Ряд предложений из различных отраслей (сфер) можно объединить в отдельную категорию – продажи.

Однако если брать в расчет не только востребованность, но и уровень оплаты труда, то можно увидеть ожидаемую закономерность: самые высокие зарплаты на удаленке предлагают в основном специалистам IT-отрасли.

IT-сфера

Зарплатная вилка по айтишным вакансиям с удаленным графиком работы достаточно широка. Денежное вознаграждение за труд напрямую зависит от ряда факторов: опыта работы, квалификации, сложности задач и др.

При этом большинство предложений относится к Минску. За пределами столицы спрос гораздо меньше, а вакансии локализованы преимущественно в областных центрах.

Вот кому предлагают самые большие зарплаты на удаленке:

Backend Developer (от $5000 на руки);

Golang Developer (€4500–5000 на руки);

PHP Developer (€4000–5000 на руки);

Data Analyst ($2000–4000 до вычета налогов);

Full-Stack Developer ($1500–3500 на руки).

Помимо разработчиков, компании также ищут специалистов и по другим IT-направлениям – продвижение, оптимизация, интернет-маркетинг и др.

Например, минской IT-компании нужен менеджер по продаже услуг с удаленным графиком работы. Зарплату обещают до 4000 рублей на руки.

UI-дизайнеру предлагают заработок в €1700–2200 на руки, digital-маркетологу – €1200–1800 до вычета налогов, SEO-специалисту – от $1000 по результатам собеседования (плюс бонусная часть).

Образовательные услуги

В современном мире онлайн-обучение – это одна из самых быстроразвивающихся технологий в сфере образования. Онлайн-школы, тематические курсы и тренинги набирают стремительную популярность, а значит, нужны и специалисты для работы в этой сфере.

Зарплатные предложения по таким вакансиям зависят от квалификации и количества проведенных занятий (привлеченных клиентов) и зачастую указываются в рамках широкого диапазона:

менеджер по продажам в онлайн-школу программирования – $400–2500 на руки;

менеджер по продаже курсов для женщин – $800–2000 на руки;

преподаватель английского языка – до 100000 российских рублей на руки;

менеджер вводного урока со знанием английского языка – 50000–140000 российских рублей на руки;

репетитор по математике – до 70000 российских рублей на руки;

вечерний логопед в онлайн-школу – до 1880 белорусских рублей на руки.

Доступны и другие предложения с удаленкой: например, преподаватель по ментальной арифметике, преподаватель немецкого языка, менеджер по продажам в бизнес-школу, преподаватель IT-дисциплин для детей и подростков.

Продажи

Большое количество вакансий связано со сферой продаж. В этой категории аккумулированы предложения по различным направлениям: это могут быть образовательные услуги (как указано выше), недвижимость, туризм, товарно-сырьевой сегмент и др. Чаще всего речь идет о так называемых телефонных продажах.

Зарплаты обычно не содержат конкретной суммы, нижняя и верхняя границы денежного вознаграждения удаленных сотрудников могут отличаться в разы:

руководитель отдела продаж (светодиодная иллюминация, уличная мебель) – 2500–15000 белорусских рублей на руки;

ведущий менеджер по продажам финансовых продуктов – 120000–170000 российских рублей на руки;

менеджер по продажам (B2B-продажи) – от $1500 на руки;

менеджер по продажам туристических услуг – до 5700 белорусских рублей на руки;

менеджер по продажам освещения – 60000–120000 российских рублей на руки.

В целом имеется достаточно много предложений в формате «менеджер по продажам», «сотрудник в отдел продаж», «менеджер по работе с клиентами». При этом зарплата по таким вакансиям практически всегда зависит от объема выполненной работы.

Источник: http://gp.by

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