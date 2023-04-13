Ежегодно с приходом тепла отмечается рост несчастных случаев с детьми по причине выпадения из окон. Чаще всего такие трагедии происходят из-за невнимательности взрослых. Об этом БелТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Для избежания возможных трагедий МЧС подготовило новый видеоролик из серии «Ребенок просто играл…», который призван прилечь внимание взрослых к данной проблеме. Видео можно посмотреть на официальном сайте белорусского спасательного ведомства.

Кроме того, спасатели поделились советами, которые помогут уберечь ребенка от беды. Если зимой и летом окна открыты нараспашку, на них рекомендуется установить металлические решетки. Важно устанавливать такую решетку из металлических прутьев, чтобы расстояние между ними не позволило ребенку просунуть голову, а руки не застряли. Еще одним надежным способом защиты ребенка от падения из окна может стать установка замка. В МЧС отметили, что в новостройках, как правило, окна сразу устанавливают с замками от детей. В случае если в квартире установлены окна старого образца, в них можно заменить оконные ручки.

Помимо замков, окна можно блокировать и другими приспособлениями. Например, замком на створку, который блокирует полное открытие окна, но не мешает приоткрывать его на проветривание. Кроме того, существуют различные фиксирующие защелки, которые удерживают приоткрытую створку в установленном положении.