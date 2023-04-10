Сегодня граждане Республики Беларусь могут заказать ID-карту — документ внутреннего пользования, действие которого распространяется только на территории страны, а также биометрический паспорт, необходимый для пересечения границы либо пребывания за границей. Новые документы будут использоваться параллельно с действующим белорусским паспортом образца 1996 года.

ID-карта – это документ больших перспектив и возможностей. Небольшая пластиковая карточка с виду похожа на водительское удостоверение: на ней можно увидеть ФИО и фотографию владельца, дату его рождения, гражданство, пол, идентификационный номер. С обратной стороны расположен QR-код. Скрытые возможности этой пластиковой карты уникальны: в нее встроен чип, на котором находится биометрическая информация человека и личные ключи электронной цифровой подписи владельца биометрического документа. Благодаря этому, владелец карты может персонифицироваться во всех системах государственных органов Республики Беларусь для осуществления электронных услуг.

Биометрический паспорт внешне похож на существующий, поскольку он предназначен только для выезда за границу, в нем больше страниц для проставление виз. Причем биометрических паспортов у гражданина может быть одновременно два, и они имеют одинаковую силу.

При первичном получении биометрических документов необходимо прийти в отделение по гражданству и миграции по месту жительства или регистрации, во второй раз ID-карту и паспорт нового образца можно будет получить или обменять где угодно, даже за границей.

Чтобы оформить биометрический паспорт, нужно в обязательном порядке сначала сделать ID-карту.

Сроки оформления документов нового образца по сравнению со старыми сократились в два раза. Если обычный паспорт без ускорения гражданин получает через 30 дней, то биометрический — через 15 (в срочном порядке даже через 5 дней). Само оформление документов нового образца займет не более 15 минут (необходимо присутствие заявителя и документ удостоверяющий его личность). Все необходимые процедуры совершаются на месте, включая фотографирование. Для этого в каждом отделении по гражданству и миграции оборудованы отдельные кабинеты и установлено специальное оборудование.

Выдача ID-карты обойдётся в 1,5 базовой величины (сейчас базовая величина составляет Br37), биометрического паспорта – 2 базовые величины. Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп – 1 и 1,5 базовой величины соответственно. Дети до 14 лет ID-карту получат бесплатно, а за паспорт нового образца их родители заплатят 1,5 базовые величины. Единственная категория для кого оформление биометрических документов будет бесплатной – это дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении.

ID-карта выдается гражданам с 14 лет сроком на 10 лет, а также с момента рождения по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка сроком действия – на 5 лет.

Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года остается действительным документом, как для пользования на территории государства, так и для выезда за пределы Республики Беларусь.

В настоящее время гражданин самостоятельно изъявляет желание, в пользу какого паспорта (биометрического либо паспорта образца 1996 года) ему сделать выбор.