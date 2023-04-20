Об этом рассказал главный санитарный врач района Сергей Антонов:

– Несмотря на то, что эпидситуация в условиях паводка в районе достаточно стабильная, специалисты санитарной службы района на постоянной основе исследуют пробы воды, взятые из шахтных колодцев, централизованной системы водоснабжения на предмет загрязнения или заражения. Ведь во время и после паводка значительно возрастает риск заражения людей заболеваниями, передающихся водным и пищевым путями передачи. Это в первую очередь относится к таким инфекционным заболеваниям как дизентерия, другие острые кишечные инфекции (ОКИ) вирусной и бактериальной этиологии, вирусный гепатит А, паразитарные заболевания. Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии (дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилококк, палочка брюшного тифа, вибрион холеры) и некоторые вирусы: ротавирусы, норовирусы, астровирусы, вирус гепатита А и др.)

Кроме того, проводим разъяснительную работу среди населения и рекомендуем соблюдать гражданам с целью профилактики инфекционных заболеваний следующие правила:

– употреблять только свежекипяченую воду или воду заводского розлива (бутилированную);

– не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты:

– при приготовлении пищи обязательно применять термообработку продуктов, а овощи и фрукты тщательно мыть кипяченой водой и обдавать кипятком;

– хлеб хранить в полиэтиленовом мешочке, отдельно от других продуктов;

– обязательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;

– при уходе за маленькими детьми строго соблюдать правила гигиены;

– содержать в чистоте жилые помещения и места общественного пользования;

– периодически осматривать места возможного обитания грызунов с целью проведения своевременных истребительных работ;

–при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, немедленно обращаться за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.

Отмечу, что необходимыми мерами профилактики инфекционных заболеваний (лептоспироз, туляремия, иерсиниоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и другие), переносимых мышевидными грызунами, миграция которых усиливается в период паводка, являются систематическое поддержание в чистоте и порядке прилегающей территории, жилища, регулярная уборка мусора, отсутствие свалок твердых коммунальных отходов, захламленности хозяйственных построек, подвальных помещений, проведение дератизационных мероприятий.