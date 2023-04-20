Об этом рассказал главный санитарный врач района Сергей Антонов:
– Несмотря на то, что эпидситуация в условиях паводка в районе достаточно стабильная, специалисты санитарной службы района на постоянной основе исследуют пробы воды, взятые из шахтных колодцев, централизованной системы водоснабжения на предмет загрязнения или заражения. Ведь во время и после паводка значительно возрастает риск заражения людей заболеваниями, передающихся водным и пищевым путями передачи. Это в первую очередь относится к таким инфекционным заболеваниям как дизентерия, другие острые кишечные инфекции (ОКИ) вирусной и бактериальной этиологии, вирусный гепатит А, паразитарные заболевания. Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии (дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилококк, палочка брюшного тифа, вибрион холеры) и некоторые вирусы: ротавирусы, норовирусы, астровирусы, вирус гепатита А и др.)
Кроме того, проводим разъяснительную работу среди населения и рекомендуем соблюдать гражданам с целью профилактики инфекционных заболеваний следующие правила:
– употреблять только свежекипяченую воду или воду заводского розлива (бутилированную);
– не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты:
– при приготовлении пищи обязательно применять термообработку продуктов, а овощи и фрукты тщательно мыть кипяченой водой и обдавать кипятком;
– хлеб хранить в полиэтиленовом мешочке, отдельно от других продуктов;
– обязательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;
– при уходе за маленькими детьми строго соблюдать правила гигиены;
– содержать в чистоте жилые помещения и места общественного пользования;
– периодически осматривать места возможного обитания грызунов с целью проведения своевременных истребительных работ;
–при первых признаках заболевания не заниматься самолечением, немедленно обращаться за медицинской помощью в учреждение здравоохранения.
Отмечу, что необходимыми мерами профилактики инфекционных заболеваний (лептоспироз, туляремия, иерсиниоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и другие), переносимых мышевидными грызунами, миграция которых усиливается в период паводка, являются систематическое поддержание в чистоте и порядке прилегающей территории, жилища, регулярная уборка мусора, отсутствие свалок твердых коммунальных отходов, захламленности хозяйственных построек, подвальных помещений, проведение дератизационных мероприятий.