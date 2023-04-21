Телефонное мошенничество – легкий и относительно безопасный для злоумышленника способ завладеть чужими деньгами. Потому что в таких случаях люди практически сами свои деньги и отдают. Пара фраз, уловок, манипуляций – и дело сделано. Разыскать мошенников сложно, но возможно. Доказать, что деньги были отданы под давлением, – задачка уже не из простых. А потому важно уметь распознавать злоумышленников с первых секунд телефонного разговора, чтобы остаться при своих деньгах. О том, что вы можете сделать, чтобы мошенникам ничего не удалось, — мы спросили у экспертов БНБ-Банка.

Сотрудники банка

Если это звонок в мессенджер – кладем трубку не раздумывая.никогда не звонят по Viber или Whatsapp.

Впрочем, мошенники могут представиться кем угодно: милицией, прокуратурой, Национальным банком, Ассоциацией Белорусских Банков, КГБ, а еще – запугивать статьями УК РБ.

Запоминаем: звонок через мессенджер – это подозрительный звонок.

Вам ничто не мешает завершить разговор, проверить в сети официальный контактный номер организации или объединения, представителем которого представился мошенник, перезвонить и уточнить цель звонка.

Звонят якобы из вашего банка? Все еще проще: телефон контакт-центра всегда указан на оборотной стороне вашей платежной карточки.

Звонят якобы из банка, в котором вы никогда не обслуживались? Вас совершенно точно пытаются обмануть.

Как мошенники выманивают деньги

Эмоциональное давление – излюбленный инструмент телефонных мошенников.

С первых же секунд разговор нагнетается риском потери ваших денег или свободы по различным причинам: оформление кредита, подтверждение проведения операции на крупную сумму, заведение уголовного дела или ведение следствия.

А дальше собеседник предлагает (разумеется, ради вашей безопасности) установить какое-нибудь приложение на ваш смартфон: антивирус, шифровальщик данных, парольную защиту.

На самом деле под таким приложением скрывается программа, с которой мошенники получают полный доступ к вашему устройству, чтобы проделать любые махинации без вашего ведома.

А ведь для полноценной работы банковских приложений не требуются никакие дополнительные программы. Установка стороннего ПО подвергает опасности всю информацию на вашем телефоне

Что еще могут просить или обещать мошенники:

Хранить молчание и не рассказывать о разговоре третьим лицам.

Не обращаться в милицию или банк за подтверждением, так как якобы ловят сотрудника банка.

Возврат денег и погашение «кредита».

Ни сотрудники банка, ни сотрудники органов не будут принуждать вас хранить молчание по телефону. Для этого есть документ о неразглашении, который подписывается исключительно на бумаге!

Первым делом после подобного звонка важно проверить телефон на подозрительные и незнакомые приложения, а также обратиться в банк и сообщить о мошенничестве. Сотрудники банка помогут разобраться в ситуации и сориентируют в дальнейших действиях.

БНБ-Банк серьезно относится к безопасности средств и данных своих клиентов, оперативно реагирует на все инциденты и обращения. Для этого мы выделяем дополнительные финансовые, программно-аппаратные и человеческие ресурсы. Нам крайне важно сохранить доверие клиентов и эффективное взаимодействие.

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