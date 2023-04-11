Электричество приносит много пользы человеку. Но оно опасно, особенно для детей. Если взрослый человек уже обладает определенным жизненным опытом и знает элементарные правила безопасности, то дети, особенно маленькие, только познают этот мир. Они любознательны, активны, подвижны, а все, что их окружает, оценивают своими органами чувств.

Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их руками, могут засунуть в рот, облизать языком или укусить зубами, пожевать. Таким способом они приобретают опыт для дальнейшей жизни. Однако органы чувств человека не способны определить наличие напряжения, а дети не понимают его опасности. Родители и все взрослые обязаны создать безопасные условия для их жизни, научить аккуратному обращению с электроприборами.

Обеспечение этих условий требует, индивидуального подхода, учитывающего детский возраст. Малыши до 3-5 лет обычно находятся под пристальным вниманием родителей и воспитателей дома, на улице и в детском садике. Для обеспечения их безопасности достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры, блокировать доступ к розеткам, работающим бытовым приборам и отдельным проводам.

Все выключатели и розетки в квартире должны быть надежно закреплены. Доступ детей к включенным в электросеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован. Иначе они могут потянуть за электрический шнур или начать испытывать его механическую прочность зубами или первыми попавшимися предметами.

Детям старше пяти лет родители уже предоставляют больше свободы, меньше контролируют их действия, выпускают одних для участия в подвижных играх с ровесниками на свежем воздухе, катаниях на велосипеде.

В этом возрасте ребенок должен понимать, что электроэнергия передается по проводам и представляет огромную опасность. Нельзя лазить по опорам ЛЭП, играть под ними, бросать на провода какие-либо предметы.

Дети любят коллективные игры с воздушными змеями, но проводить их можно только на открытых площадках вдали от линий электропередач. Потоком воздуха змей может быть заброшен на провода, а это уже серьезная предпосылка поражения электротоком.

Во дворах домов или возле них установлены трансформаторные подстанции, распределительные шкафы. Одна из любимых детских игр — прятки. Проникать за ограждение электрического оборудования нельзя. Это ребенок должен четко представлять

К моменту, когда детям предоставляется свобода выхода во двор, у них должен быть выработан инстинкт:

не подходить к отдельно лежащим или оборванным проводам;

не приближаться к ограждению электротехнического оборудования, даже если оно закрыто;

не играть вблизи опор ВЛ;

обо всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать взрослым.

Буда-Кошелевский РЭС