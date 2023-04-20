Учреждение образования в рамках единого дня информирования посетила одна из информационного-пропагандистских групп райисполкома во главе с заместителем председателя райисполкома Людмилой Кураликовой.



Людмила Адамовна, побывав в составе делегации от Буда-Кошелевского района на знаковом мероприятии в Минске, поделилась впечатлениями от встречи и отметила основные посылы и задачи, на которые акцентировал внимание глава государства. Это внутренняя безопасность, вопросы сохранения исторической памяти и правды, воспитание подрастающего поколения патриотами своей страны, развитие экономики, в том числе, в условиях санкционного давления, социальная справедливость и ориентированность государства, сохранение своих традиций и другие важные вопросы.

Директор Уваровичской школы Александр Концевенко отметил, что в трудовом коллективе понимают серьезность и значимость поставленных главой государства задач. Обозначил существующие проблемные вопросы в части водоснабжения и ремонта дорог в горпоселке, и в то же время отметил, что проблемы граждан ответственные службы стараются решать оперативно, по мере их возникновения. В этой теме Людмила Кураликова добавила, что в настоящее время, с учетом повышенного уровня воды, подтопления подъездных путей, дорог к гражданским кладбищам районные службы, сельисполкомы реагируют на все обращения граждан: по доставке продуктов, оказанию медицинской помощи и другие вопросы в этом направлении.

Директор центра банковских услуг №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева напомнила присутствующим о правилах безопасности при пользовании банковскими картами, кредитах, видах предлагаемых банком карт, в том числе, виртуальных.

У участников встречи была возможность обсудить проблемные вопросы в личном порядке.