Центр помощи «Вера» в апреле ведёт шесть благотворительных сборов для тяжелобольных детей и взрослых из различных уголков Беларуси. Для Анны Старовойтовой и Виктории Бондарик из Минска необходимы специализированные коляски, Полина Кульчицкая из Мозыря нуждается в инсулиновой помпе. Анастасия Сивакова из Могилёвской области обратилась за помощью в сборе средств на механический тренажёр для ходьбы, а Кириллу Мащенко из Новополоцка необходима коляска. Ещё один сбор ведётся для Елизаветы Пухальской из Могилёва, девочке необходимо провести операцию по реконструкции левой ушной раковины.

Общая сумма сборов составляет –145 330 рублей. Поддержать деток можно с помощью посильного пожертвования или путём оказания безвозмездной спонсорской помощи (для юридических лиц).

Лиза Пухальская из Могилёва родилась с врождённым пороком развития наружного и среднего уха с двух сторон. Американские специалисты провели ребёнку сложную операцию по восстановлению слуха и эстетическую операцию по реконструкции правой ушной раковины. Чтобы у девочки было два полноценных ушка, необходимо провести операцию по реконструкции левой ушной раковины. Лизу ждут на операцию в США. Сумма к сбору для Лизы остаётся большой –107 846 рублей.

Полина Кульчицкая из Мозыря живёт с диагнозом сахарный диабет 1 типа. Главная проблема для такого пациента – необходимость ежедневно колоть уколы инсулина и контролировать уровень сахара в крови глюкометром. Количество уколов в сутки достигает 20. Это доставляет массу неудобств, боли и сильно ухудшают качество жизни ребёнка. Облегчить течение болезни и сделать жизнь легче могут специальные диагаджеты – инсулиновая помпа и система непрерывного мониторирования. Это своего рода искусственная поджелудочная железа, которая непрерывно подаёт в организм человека инсулин, избавляя от необходимости делать инъекции. Для Полины Кульчицкой остаток по сбору составляет 12 830 рублей.

За помощью в Центр обратилась Анастасия Сивакова из Могилёвской области. Девушке 23 года, она проживает в Чаусском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Из-за последствий раннего органического поражения ЦНС Анастасия самостоятельно не ходит. Девушка много занимается своей реабилитацией, чтобы встать на ноги и освоить самостоятельную ходьбу. Помочь в этом ей может механический тренажёр для ходьбы с задней поддержкой «Грилло», стоимостью 29142 рубля. Настя всю жизнь провела в детском доме, родителей у неё нет и помощи ждать неоткуда. Сбор ведётся несколько месяцев и 78% от необходимой суммы уже удалось собрать. Остаток по сбору для Анастасии составляет 6426 рублей.

Кириллу Мащенко из Новополоцка 24 года, состояние парня тяжёлое, он самостоятельно не передвигается и практически всё время находится в лежачем положении. Чтобы иметь возможность выйти на прогулку, добраться до места реабилитации парню необходима специализированная коляска Racer Nova, стоимостью 5604 рубля.

Похожая ситуация и у Виктории Бондарик из Минска, девочке уже исполнилось 18. Диагноз ДЦП лишил возможности Викторию нормально развиваться, сидеть, ходить. Из своей старой коляски Вика выросла и в семье остро стоит вопрос с приобретением специализированного транспорта для дочери. Ей необходима реабилитационная коляска Umbrella, стоимостью 3215 рублей.

Мама Ани Старовойтовой из Минска обратилась в Центр с просьбой о помощи в сборе средств на приобретение специализированной коляски для своей дочери Анны. Девочке 12 лет, у неё сложная форма ДЦП, умственная отсталость и другие множественные диагнозы. На коляску для Ани необходимо собрать 9409 рублей.

Поддержать тяжелобольных детей и взрослых можно пожертвованием на благотворительные реквизиты Центра. В назначении платежа необходимо указать имя и фамилию ребёнка, которому вы желаете оказать помощь. Юридические лица могут помочь путём заключения договора с Центром на оказание спонсорской безвозмездной помощи. Телефон для связи с Центром +375 33 646 62 74.