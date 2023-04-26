21 апреля в Минске прошел XIV съезд Коммунистической партии Беларуси. На Съезд прибыли 243 делегата от областных и Минской городской организации КПБ, а также порядка 80 человек приглашенных и гостей.

В работе Съезда приняли участие председатель Центрального Совета СКП-КПСС Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, первый заместитель Председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

В состав делегации Гомельской области вошли представители Буда-Кошелевского района — Владимир Азарушкин, Галина Михальцова, Сергей Кондратенко и Елена Малявка.

В ходе заседания первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол дал высокую оценку работе коммунистов Буда-Кошелевского района.

Геннадий Зюганов вручил юбилейную медаль «100 лет образования СССР» первому секретарю Буда-Кошелевского райкома коммунистической партии Беларуси Владимиру Азарушкину.