На этой неделе в военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов проходила контрольная явка военнообязанных.

По словам военного комиссара Владимира Петрусева, этот военный призыв отличается хорошей физической подготовкой и состоянием здоровья будущих защитников родины. Поэтому большинство парней отправляются на срочную военную службу в элитные подразделения: воздушно-десантные, пограничные, внутренние войска. Отправка призывников на службу начнется 26 мая.

«Авангард» пообщался с будущими защитниками родины.

Дмитрий АНОЩЕНКО, 18 лет:

– По собственному желанию и советам друзей отправляюсь служить в воздушно-десантные войска. Очень рад, что моя физическая подготовка позволила попасть туда, куда и планировал. Я готов к трудностям и рассчитываю с пользой провести время, чтобы с гордостью встать на защиту своей страны.

Игорь КОРНЕЕВ, 18 лет:

– Меня направили также в воздушно-десантные войска. С нетерпением жду возможности прыгнуть с парашютом, подтянуть физическую подготовку, развить при помощи армии в себе полезные привычки и многому научиться. Считаю, что служба в армии – обязательное условие для каждого мужчины.

Алина ЮРИНСКАЯ

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