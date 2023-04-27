Кто будет отдыхать в субботу, 29 апреля (на этот день перенесен рабочий день 24 апреля), а кто — работать, пояснили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Подчеркивается, что переносы рабочих дней распространяются только на тех работников, которые заняты в режиме пятидневной рабочей недели и для которых суббота и воскресенье — выходные.

Так, если минувший понедельник, 24 апреля, приходился на период трудового, социального отпуска, то 29 апреля будет нерабочим днем. Аналогичная ситуация, когда 24 апреля выпадало на период временной нетрудоспособности.

В том случае когда работник принят на работу с 26 по 28 апреля, предстоящая суббота для него также будет нерабочей.

Не будут работать 29 апреля и те, кто в этот день находится в отпуске (трудовом, социальном) либо в периоде временной нетрудоспособности.

Однако если на 24 апреля выпадает служебная командировка либо повышение квалификации, подготовка и переподготовка, предстоящая суббота будет рабочим днем.

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