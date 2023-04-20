Учащиеся Буда-Люшевской школы навели порядок на месте отдыха в н.п. Буда Люшевская

Учреждения и организации Широковского сельсовета работают на благоустройстве населенных пунктов

На территории Кривского сельсовета белили деревья и электроопоры

В Бацуни представители Гомельского университета транспорта выполнили косметический ремонт и благоустройство памятника погибшим воинам-землякам

На территории Октябрьского сельсовета работали закрепленные организации — РОВД, районная энергогазоинспекция и районный участок энергосбыта

Учреждения и организации расположеные на территории Губичского сельсовета выполняют мероприятия по благоустройству

На территории Чеботовичского сельсовета в рамках месячника по благоустройству навели порядок на гражданских кладбищах и покрасили забор в д. Смычек

На территории Октябрьского сельсовета выполнены работы по наведению порядка