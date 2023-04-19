В связи с внесенными в Налоговый кодекс изменениями ремесленники, которые не получат подтверждение своего вида деятельности от местных органов власти, перейдут на другую форму уплаты налога. О порядке работы комиссий по подтверждению ремесленного статуса журналистам рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня в столице зарегистрировано наибольшее количество ремесленников по стране. В Минске их 13 тыс. Минский городской исполнительный комитет проводит широкую информационную кампанию по разъяснению жителям столицы внесенных в систему налогообложения изменений. С этого года для подтверждения ремесленником его статуса он должен подать заявление в исполком. «А мы должны отработать программу и подтвердить, что он действительно является ремесленником. Только после этого он может платить, как и платил, ремесленный сбор. Если у него подтверждения нет, он переходит на другую базовую ставку», — заметила первый заместитель главы города.

Надежда Лазаревич в ходе совещания в мэрии пояснила, что программа по оценке ремесленной деятельности была выработана на совместном заседании Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства экономики, Фонда социальной защиты. Протокол подготовлен и будет направлен заинтересованным ведомствам. Решение по подтверждению ремесленного статуса в Минске будет приниматься на уровне администраций районов. Надежда Лазаревич пообещала, что Мингорисполком подготовит внутренний нормативный документ, который поможет комиссиям в оценке. «Май мы сделаем месяцем ремесленников. Вы должны предусмотреть на территории своих районов места, где ремесленники смогут в мае в выходные бесплатно разместить свои творческие изделия. Вы создадите комиссии, которые за эти выходные пройдут, познакомятся с ремесленниками, сделают реестр тех, которые смогли выставиться, смогли показать и доказать своей продукцией, что они действительно являются ремесленниками. По ним у вас будут минимальные вопросы при просьбе подтверждения их ремесленного статуса», — обратилась она к главам администраций города.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома также порекомендовала представителям районных администраций при формировании комиссий включить в их состав сотрудников профильного управления Министерства культуры. «Специалисты из Минкульта готовы работать с вами. При их участии будет гораздо проще и легче разобраться, что является ремеслом, а что экономической деятельностью», — добавила Надежда Лазаревич.

Она также анонсировала проведение на следующей неделе на базе Мингорисполкома семинара для ремесленников в онлайн-формате, в рамках которого сотрудники профильных управлений разъяснят ремесленникам порядок принятия решения по подтверждению ремесленного статуса. «Мы пригласим сотрудников Фонда социальной защиты и еще раз объясним нашим ремесленникам, что если они не платят основной налог, то им не начисляется пенсия. Чтобы они это понимали и учитывали риски», — заметила Надежда Лазаревич.

Те ремесленники, которые не получат подтверждение своего вида деятельности от местных органов власти до 1 июля, перейдут на другую форму оплаты налога.

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