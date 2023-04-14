Порядка 120 любителей бега собрал традиционный легкоатлетический забег, приуроченный к очередной годовщине со дня образования ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, председатель Гомельского областного совета ветеранов ОВД Борис Толкачев, председатель РО РОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко.

Мероприятие началось с торжественного момента: награждения лучших правоохранителей. Так, Благодарственным письмом райисполкома отмечен начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности РОВД майор милиции Андрей Фролов, медалью «За отличие в охране общественного правопорядка» награжден ветеран ОВД Владимир Свердликов, Почетной грамотой Гомельской областной организации Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск награждены начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун и ветеран Владимир Лупиченко, Благодарность первого заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности генерал-майора милиции Юрия Назаренко объявлена старшему инспектору группы по защите государственных секретов и документационного обеспечения РОВД Любови Атрощенко, звание «лейтенант милиции» присвоено инспектору ДПС отделения ГАИ милиции общественной безопасности РОВД Андрею Януковичу.

После торжественной части был дан старт забегу. Следует сказать, что к мероприятию, которое состоялось в седьмой раз, приверженцы здорового образа жизни подготовились основательно: многие из них пробуют свои силы на дистанциях ежегодно. А хороший и позитивный настрой – лучшее подтверждение того, что такому событию все рады.

Пробежаться по центральным улицам города на дистанции 1500, 3000 и 5000 м в возрастных категориях 14-30 лет, 31-40 лет, 41 год и старше собрались представители учреждений образования, организаций и предприятий Будакошелевщины. Как отметил организатор мероприятия Виталий Подзерун, легкоатлетический забег, приуроченный ко дню образования районного отдела внутренних дел, откроет беговой сезон на Будакошелевщине.

С удовольствием назовем имена победителей.

Дистанция 1,5 км.

В возрастной категории 14-30 лет среди женщин 3 место заняла Марина Радьковская, 2 место у Анастасии Исайчиковой, победителем стала Марина Палубец.

У мужчин: 3 место занял Виктор Мельниченко, на второй ступени пьедестала – Максим Еременко, 1 место у Егора Лукомского.

Среди женщин в возрастной категории 31-40 лет: 3 место у Анны Дергачевой, серебряный призер – Татьяна Алексейкова и 1 место – у Ирины Козловой.

У мужчин в этой же возрастной категории бронза у Евгения Шумилова, 2 место – у Сергея Беламутова и победителем признан Антон Бобылев.

В возрастной категории 41 год и старше среди женщин победителем стала Татьяна Адинцова, второе место у Натальи Немцевой.

Среди мужчин первым стал Андрей Сергачев, серебро завоевал Геннадий Карпов, 3 место у Сергея Мелещенко.

Дистанция 3,0 км.

Среди спортсменок в возрасте 14-30 лет 3 место заняла Юлия Аленина, 2 место – у Юлии Кучеренко, лучший результат – у Арины Костеницкой.

Среди мужчин в этой же возрастной категории: 3 место занял Ильяс Ацаев, 2 место – у Дмитрия Ковалева, первый результат показал Илья Смирнов.

В возрастной категории 31-40 лет у женщин не было равных Анне Дятел, 2 место – у Виктории Раковой, 3 место – у Татьяны Смоляковой. У мужчин среди лидеров – Александр Бух.

В старшей возрастной категории среди мужчин быстрее всех пробежал Леонид Барков, вторым стал Сергей Кондратьев. Среди женщин в этой возрастной категории победительницей стала Татьяна Медведская.

Дистанция 5,0 км.

В возрастной категории 14-30 лет среди женщин победительницей стала Андриана Маслякова. Среди мужчин в тройку лидеров вошли: Александр Малынов (3 место), Станислав Сивенков (2 место) и Алексей Гертман (1 место).

Среди мужчин в возрастной категории 31-40 лет: 2 место занял Иван Семенов, победителем признан Владимир Михальцов. Среди женщин первой стала Елена Молохвей.

В возрастной категории 41 год и старше 3 место у Виктора Никитина, вторым прибежал Василий Побединский, лучшее время показал Александр Левченко.

Победителям и призерам были вручены дипломы и памятные призы. А представительницы прекрасной половины человечества, победившие в забеге, получили памятные подарки от «Белорусского союза женщин».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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