Белорусы выбрали своим приоритетом спокойную и мирную жизнь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я видел сегодня в Ветке радостные лица, и в чем особенность — если есть какие-то мелкие вопросы, то женщины быстренько этого человека отодвигают: «Да это не Президента вопросы, да это не главное». Главное — чтобы был мир, чтобы не прилетало сюда (как говорят на Донбассе), чтобы люди жили на мирной земле. Люди наконец-то своим приоритетом сделали нормальную жизнь, спокойную, мирную, и жизнь своих детей. Это приоритет сегодня я вижу на Гомельщине, да и по всей республике», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью», — добавил Президент.

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