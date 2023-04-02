Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие наших стран», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.