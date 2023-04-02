Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы. Об этом говорится в поздравлении с Днем единения народов Беларуси и России от имени Председателя Высшего Государственного совета Союзного государства, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие наших стран», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.
«Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он уверен, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.
Гражданам обеих стран он пожелал здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.
Поздравление Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.
Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям.
Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие наших стран.
Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.
Но самое главное наше достижение — это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы.
Уверен, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.
Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства,
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
2 апреля 2023 г.