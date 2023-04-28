Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если в первое десятилетие после аварии мы боролись в прямом смысле за выживание, то в последние годы мы говорим о развитии. Вовлечении в сельхозоборот земель, строительстве молочно-товарных, откормочных комплексов, создании эффективных промышленных предприятий. Что-что, но вам обижаться на это нечего. Нет ни одного города у вас более или менее крупного, где бы я не побывал и не запланировал строительство будь то деревообрабатывающих, перерабатывающих, целлюлозных, нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Гомельской области сделано немало и в промышленном плане это одна из самых развитых областей. «Нам нужно искать сегодня, а еще лучше — создавать драйверы экономического роста региона в ближайшем будущем», — подчеркнул Президент.

Поэтому, пояснил глава государства, в этот раз было принято решение отойти от практики традиционного «чернобыльского» визита и провести рабочее совещание о ситуации в регионе в целом. «Чтобы здесь, на месте, обсудить, куда движется Гомельщина, чего не хватает, чем можем помочь. Наш разговор должен быть предельно конкретным, честным, деловым», — сказал Александр Лукашенко.

По информации Президента, итоги первого квартала для области далеко не такие, как рассчитывали. По темпам развития экономики область занимает четвертое место среди всех регионов.

Хотя промышленность, заметил глава государства, сработала неплохо: рост на 4,5%, а в целом по республике показатели увеличились примерно на 2%. Но это в большей степени вклад организаций республиканской формы собственности (их удельный вес около 80%), пояснил Александр Лукашенко.

«А что в вашей зоне ответственности? В сельском хозяйстве темп не дотягивает до 100% и последнее место в стране. Мне доложили о ходе весенних полевых работ, проведении мелиоративных мероприятий, восстановлении самортизированной техники. Но надо поговорить и о другом. Здесь вроде бы пока неплохо, но цыплят по осени считают. В ноябре прошлого года мы провели довольно предметное, где-то даже жесткое совещание по стратегии развития агропромышленного комплекса области. Расставили акценты, согласовали подходы, получили заверения руководителей, что работать будем напряженно, с полной отдачей», — напомнил Президент.

Вот только это, по его словам, не сильно ощущается. Глава государства спросил, что сделано к настоящему моменту и какие есть вопросы, препятствующие выполнению тех договоренностей?

«Многие проблемы мы пытаемся решить за счет укрупнения или присоединения к мощным промышленным предприятиям хозяйств. А какой эффект от этого? Вы должны видеть уже сейчас. Что по другим производствам? Как их вытаскиваете? Проблемы ведь есть, — заметил Александр Лукашенко. — То, что вы объединяете хозяйства, делаете их крупнее (вокруг, естественно, молочно-товарных комплексов, еще каких-то комплексов) и оснащаете новой техникой, — это хорошо. Если это так. А если к нищему присоедините нищее, вы знаете, что нищими они и останутся».

Облетая сегодня Гомельщину на вертолете, Президент посмотрел, что делается в хозяйствах, на полях, всех стройках, объектах, дорогах. «Неубранная солома, поросшая травой органика. Бесхозных и неиспользуемых зданий и сооружений туча. Должного порядка пока нет. И самое опасное, что и не предвидится в этом году, — поделился он впечатлениями от увиденного. — И, как мне докладывают, не удалось искоренить приписки и падеж скота».

Например, в Ельском районе падеж увеличился в два раза, в Добрушском и Лельчицком — практически аналогично. За три месяца в целом по области только телят в возрасте до полугода почти 4 тыс. голов. «Сколько еще нам учить кадры, помогать им, чтобы они освоили элементарное, азы? Учить здесь никого не надо: все знают, как это делать. Но почему-то не делается. Продолжая тему Лельчиц. Я давал поручение досконально разобраться по каждому объекту и проекту в Лельчицком промышленном парке, некоторые затрагивают еще и соседние районы. Мы много рассуждаем, советуемся, в правительстве проходят совещания. Но дальше слов порой дело почему-то не идет. Или это неперспективное направление, не точка роста? Послушаю ваши предложения на сей счет», — сказал глава государства.

belta.by