Президент Беларуси Александр Лукашенко по завершении финального решающего матча в белорусской хоккейной экстралиге сезона-2022/23 между жлобинским «Металлургом» и гродненским «Неманом» особо отметил культуру боления на ледовой арене, продемонстрированную жителями Гродно, передает корреспондент БелТА.

«Вы меня, гродненцы, сегодня удивили. Думал, вы такие агрессивные. Я увидел корректных представителей западного региона, которые давали покричать и гомельчанам, жлобинцам, и сами кричали как следует. Молодцы!», — сказал глава государства.













Источник: http://gp.by

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