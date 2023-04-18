Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Донецку помощь Беларуси в восстановлении и нормализации жизни людей. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что в условиях продолжающихся военных действий, обстрелов местным людям жить тяжеловато. «И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» — сказал Александр Лукашенко.

«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями», — добавил Президент.

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