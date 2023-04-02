Людмила Кабаева, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мiлавiца»:

— Национальное и культурное наследие – важная часть суверенитета нашей страны.

Об этом глава государства говорил в Послании этого года. И мы, можно сказать, на деле доказываем это. Основной вид деятельности нашего коллектива – сохранение и распространение национальных региональных традиций хореографической культуры. Ведь наш фольклор, хореография должны бережно храниться и передаваться следующим поколениям. В коллективе проводится огромная работа по сценической обработке народных танцев, с ними мы участвуем в конкурсах разного направления. Эти весенние каникулы, например, провели в Минске. Буквально позавчера на творческой олимпиаде «Здравствуй, мир!» вместе с другими коллективами Гомельщины представляли наш регион. А вчера вернулись с наградами еще с одного конкурса, прошедшего в рамках недели детей и молодежи, привезли 7 дипломов.

Мы не только танцуем, мы воссоздаем народные костюмы с уникальной вышивкой. Кроме того, в нашей творческой лаборатории – сборник нот по фольклору и электронная библиотека, в которой собраны танцы именно нашего региона.

Участники коллектива с удовольствием исполняют именно народные танцы – с душой, профессионально. И это действительно красиво и уникально. Меня, как педагога, одолевает чувство гордости за ребят, за нашу народную танцевальную культуру.