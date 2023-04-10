Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» из года в год позволяет выявлять инициативных, целеустремленных и энергичных педагогов.

Учитель – сложная и важная профессия. В руках педагогов будущее нашей страны, ее процветание и могущество. Благодаря их труду подрастающее поколение находит себя в профессии и добивается успехов.

Во второй очный тур Гомельского областного конкурса из 100 участников вышли 32 педагога, в число которых вошла учитель белорусского языка и литературы Чеботовичской средней школы Майя Галицкая.

Майя Александровна продемонстрировала профессионализм в ходе урока в незнакомом классе и мастер-классе. По итогам областного конкурса она награждена дипломом участника второго (очного) тура третьего (областного) этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» и ценными призами.

Поздравляем Майю Александровну с очередной значимой победой и желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще!

Фото из личного архива Майи Галицкой