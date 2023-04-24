Начальник отдела ГУУР МВД Василий Шупляк отметил, что социальная сеть Instagram все чаще выбирается мошенниками в качестве площадки для обмана граждан. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД Беларуси.

Отмечается, что с начала 2023 года зарегистрировано более 700 фактов, когда люди переводили деньги за выбранный в Instagram товар, но не получали его.

«Злоумышленники используют следующую схему: размещают поддельные страницы по продаже техники, мебели, одежды, и за счет взятых из интернета фото создают видимость ведения крупного бизнеса. Сфабрикованные отзывы и накрученные подписчики внешне демонстрируют картину благонадежности», – объясняет Василий Шупляк.

Кроме того, людей привлекает и выставленная ниже рыночной стоимости цена товара. Тем самым потенциальные жертвы не оценивают ситуацию критически, переводят предоплату или полную сумму за желаемую вещь. А затем продавец перестает выходить на связь в Instagram или вовсе удаляет свой аккаунт.

«Недавно крупных сумм лишились две женщины, которые нашли страницу с якобы выгодными предложениями о продаже детских колясок и сделали предоплату. Потерпевшие признают: об уловках мошенников не раз слышали от правоохранителей, проблема широко освещается и в СМИ. Однако, по словам жертв, стремление совершить удачную покупку в ряде случаев берет верх», – говорит Василий Шупляк.

Поэтому в МВД напоминают, что следует быть бдительными и оплачивать товар в социальных сетях только после его получения.

sb.by