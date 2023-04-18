В Минске стартовал международный форум ТИБО-2023, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум ТИБО — уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере информационных технологий, анализа лучших мировых практик цифровой трансформации и обсуждения перспектив эффективного использования новейших технологических трендов в традиционных отраслях экономики. В течение четырех дней государственные организации и частные компании будут представлять свои разработки и технологии на площадке «Минск-Арены».

К примеру, Национальная академия наук Беларуси представит более 50 разработок и технологий.

Образовательная отрасль будет представлена более чем 20 учебными заведениями. На «образовательной аллее» белорусские вузы и пять учебных заведений из Российской Федерации представят свои образовательные услуги и возможности при обучении.

Изюминкой выставочной части форума стала центральная экспозиция Министерства связи и информатизации и госорганов «Города будущего — умные города».

На выставке также представлены коллективные экспозиции Минсвязи, Минобразования, Минпрома, Минэнерго, Министерства цифрового развития Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Росатома, предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Курской области, Минского городского технопарка, Национальной академии наук, ГКНТ, электронной торговой площадки Союзного государства. Впервые в этом году участником выставки является Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», включая пять его резидентов.

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2023 продлится по 21 апреля. На выставке продукцию и услуги представляют известные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента, научные и образовательные учреждения. На площадке «Минск-Арены» пройдут III Форум «Цифровая экономика», V Евразийский цифровой форум и VI Белорусский ИКТ-саммит. Пройдут и сопутствующие мероприятия — Интернет-премия ТИБО, республиканский конкурс стартап-проектов Belarus ICT Startup Award, национальный отборочный этап VI Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников, Минский открытый турнир по образовательной робототехнике, Республиканский чемпионат по киберспорту.-0-

Фото Павла Орловского

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