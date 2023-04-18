Как сообщает телеграм-канал Минздрава Беларуси, организация работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров, организаций службы крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций, организаций медицинской техники и организаций особого типа в апреле — мае:

22, 24 апреля, 6, 8 мая — по графику работы в субботний день;

23, 30 апреля, 7,14 мая — по графику работы в выходной день;

25 апреля, 1, 9 мая — по графику работы в праздничный день;

29 апреля, 13 мая — по графику работы в рабочий день.

Организация работы больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров в апреле — мае:

22, 29 апреля, 6, 13 мая — по графику работы в субботний день;

23, 30 апреля, 7, 14 мая — по графику работы в выходной день;

24 апреля, 8 мая — по графику работы в рабочий день;

25 апреля — по графику работы в праздничный день;

1, 9 мая — по графику работы в праздничный день.

Источник: http://gp.by

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