Министерство образования определило график и пункты проведения централизованного тестирования в этом году. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 15 марта 2023 года №100, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Основной этап централизованного тестирования начнется 14 июня с белорусского языка. За ним следует тестирование по русскому языку — 16 июня. Через день пройдут испытания по обществоведению. Тестирование по математике абитуриенты напишут 20 июня, через день пройдет тестирование по биологии. ЦТ по иностранным языкам состоится 24 июня, по химии — 26 июня, по физике — 28 июня, по истории Беларуси — 30 июня. Испытания по географии пройдут 2 июля, 4 июля поступающие напишут всемирную историю. Ею и завершится основной этап централизованного тестирования. Для прохождения ЦТ в основное время выделен 41 пункт.

В резервные дни ЦТ можно будет написать 11-го, 13-го и 15 июля в шести вузах страны. Зарегистрироваться на него необходимо с 1 по 6 июля.

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